«Grosser Start» in Israel

GIRO D’ITALIA 2018

19. September 2017

Pressekonferenz mit viel Prominenz.

Der Giro d‘Italia, eine der drei grössten Radrundfahrten überhaupt, hat für die Ausgabe 2018 einen wahrlich «grossen Start». Zum ersten Mal in der Geschichte der Wettbewerbe beginnt der Giro, der alljährlich von über 100 Millionen Sportfans in 194 Nationen verfolgte sportliche Grossanlass sein Rennen ausserhalb Europas – in Israel, genauer – in Jerusalem! Am 4. Mai werden, wie an einer Pressekonferenz am Montag bekanntgegeben wurde, 176 Radler in die Pedale treten und den Giro d’Italia vor dem majestätischen Bild der Jerusaleme Altstadt in Angriff nehmen. Die Ausgabe 2018 ist die 101. Austragung der Radkonkurrenz. Die nächste Auflage des Giros wird unter anderem Gino Bartali Tribut zollen, der nicht nur die Rundfahrt selber dreimal gewonnen hat, sondern während des Zweiten Weltkriegs auch hunderte von gefährdeten Menschen das Leben gerettet hat. Dafür wurde er von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem 2013 als ein «Gerechter unter den Völkern» anerkannt. An der Pressekonferenz waren unter anderem der italienische Sportminister Luca Lotti, die israelisc he Kultur- und Sportministerin Miri Regev, Israels Tourismusminister Yariv Levin, Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat und die Radfahrlegenden Alberto Contador und Ivan Basso zugegen. Die erste Etappe wird ein Zeitfahren über 10,1 Kilometer durch die Stadt Jerusalem sein. Die zweite Etappe beginnt in Haifa, geht via Akko und Caesarea und endet nach 176 Kilometern auf der Promenade von Tel Aviv. Tag drei beginnt in Beerschewa, der Hauptstadt des Südens, einschliesslich des atemberaubenden Ramonkraters, bevor nach 226 Kilometern die Zielgerade in Eilat passiert werden wird. «Es ist unser Privileg», sagte Ministerin Regev, «Gastland zu sein für einen so grossen und wichtigen Sportanlass. Ich lade alle Fans dieses Sports ein, aus diesem Anlass zu uns nach Israel zu kommen. Unsere Botschaft an die Welt ist klar: Jerusalem, die Hauptstadt Israels, steht Allen offen!» [JU]