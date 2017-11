Grosser Pianist

Als Max Pressler 1923 in Magdeburg geboren, musste er nach der Machtübernahme der Nazis 1933 das Gymnasium verlassen und floh schliesslich 1939 mit seiner Familie über Triest nach Palästina. Seine Grosseltern wurden von den Nazis ermordet. 1940 änderte er seinen Namen in Menachem nach einer Einladung in die USA. Er gewann den Debussy-Piano-Wettbewerb und konnte so in Kalifornien studieren. Zugleich startete er eine erfolgreiche Karriere als Solist. Seit 1955 ist er in Bloomington, Indiana, wohnhaft und im selben Jahr war er ausschlaggebend an der Gründung des Beaux Arts Trio beteiligt, mit dem er über 50 Jahre spielen sollte. Noch heute ist er als Professor an der Indiana University Music School tätig und tritt als Solist auf. Bereits seit 1956 tritt Pressler auch regelmässig in Deutschland auf, wo er 2012 auf Initiative von Daniel Hope eingebürgert wurde. Zusammen mit Hope spiel Pressler im Pfauen mit dem Zürcher Kammerorchester (ZKO). Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur sowie Franz Schuberts Streichquartett Nr. 14 d-Moll («Der Tod und das Mädchen») stehen dabei auf dem Programm. Untermauert wird das Stück visuell durch Projektionen von Kunstbildern aus der Ausstellung «Französische Malerei» des Kunsthauses Zürich. Nach dem Konzert können Musiker und Solisten bei einem Freigetränk an der Loge ge-troffen werden. Der Anlass findet im Rahmen der Konzertreihe des ZKO in Kooperation mit dem Schauspielhaus Zürich statt. [ZU]

21. November, 19.30 Uhr, Pfauen, Schauspielhaus, Rämistrasse 34, Zürich. http://zko.ch