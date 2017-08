Grosse Mehrheit befüwortet Exekution von Terroristen

ISRAELISCH-DEMOKRATISCHES INSTITUT

3. August 2017

Über 70 Prozent sind für die Kapitalstrafe.

Die jüngsten Rufe hochrangiger israelischer Politiker nach Einführung der Todesstrafe für palästinensische Terroristen finden positiven Widerhall in weiten Kreisen des Volkes. Laut der jüngsten Auflage des allmonatlich erarbeiteten Friedensindex des Israelisch-Demokratischen Instituts (IDI) sagten 25,8 Prozent der Befragten in der Umfrage, sie würden die Exekution von Palästinensern «gemässigt» unterstützen, die für schuldig befunden worden sind, israelische Zivilisten aus nationalistischen Gründen ermordet zu haben. Weitere 44 Prozent brachten eine «starke» Unterstützung für diese Haltung zum Ausdruck. Nur 24 Prozent der Interviewten sprachen sich gegen die Einführung dieses vielerorts umstrittenen Instruments aus. Im Anschluss an die kürzliche brutale Ermordung von drei Mitgliedern einer Familie in der Westbanksiedlung Halamish, brachten zahlreiche israelische Politiker, unter ihnen auch Premierminister Binyamin Netanyahu ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass die Militärgerichte des Landes die Todesstrafe für palästinensische Attentäter fordern sollten. [TA]