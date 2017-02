Grosse Koalition scheiterte an den Siedlungen

Netanyahu und Herzog [Keystone]

Im Zusammenhang mit dem anfangs Woche von «Haaretz» veröffentlichten Plan des damaligen US-Aussenministers John Kerry für einen regionalen Nahostfrieden werden immer mehr Details bekannt. So erklärte Oppositionsführer Itzhak Herzog (Zionistische Union) am Montag, er habe als Bedingung für seinen Beitritt zur einer Regierung der nationalen Einheit mit Netanyahu im Gefolge der Verhandlungen mit Kerry, König Abdullah II, dem ägyptischen Präsidenten al-Sissi und Netanyahu eine totale Einfrierung des Siedlungsbau gefordert. «Ich verlangte ein volles Veto für den Siedlungsbau jenseits der 1967er Grenzen», sagte Herzog in Jerusalem zu den Teilnehmern der Jahreskonferenz der Präsidenten wichtiger jüdischer Organisationen Amerikas. Im Gegensatz wollte er sich für eine Art internationale Zustimmung für die Bautätigkeit innerhalb de Siedlungsblöcke einsetzen. Das Projekt scheiterte aber, als Mitglieder der rechtsgerichteten Koalition des Premierministers sich weigerten, einer Unterscheidung zwischen den grossen Siedlungsblöcken und anderen isolierten Siedlungen zuzustimmen. Sie verlangten vielmehr, dass der Begriff «Blöcke» nicht mehr verwendet würde. Hätte der Regierungschef in den Vertragsentwurf mit «einigen dramatischen Schritten» eingewilligt, hätte die Region sich verändert, meinte Herzog in der Retrospektive. «Er geriet aber unter Druck seiner Kollegen und begann, zu schmelzen.», zitierte Haaretz den Oppositionschef, der ferner enthüllte, dass er Aussenminister geworden wäre und die Verantwortung für den Friedensprozess übernommen hätte, wären die Gespräche über eine Regierung der nationalen Einheit erfolgreich beendet worden. Soweit kam es bekanntlich aber nie. Herzog bezichtigte vielmehr Netanyahu, unter dem Druck seitens seiner Koalitionspartner geflohen sei und die Drittseite gegenüber gemachte Zusagen verletzt habe. Die Geschichte werde Netanyahu aburteilen für dieses Scheitern, meinte Herzog. [JU]