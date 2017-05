«Grosse Gefahr für Israel»

JOSEPH DUNFORD

Jacques Ungar, 19. Mai 2017

Die Präsenz der schiitischen, pro-iranischen Hizbollahmiliz im süd-lichen Syrien stelle eine «wesentliche Gefahr für Israel» dar, meinte General Joseph Dunford, Chef der vereinigten Stabschefs der amerikanischen Armee, anlässlich seines jüngsten Besuchs in Israel. Als Begründung wies der General auf die «zwei Fronten» hin, mit denen Israel sich im Fall einer Attacke der libanesischen Terrorgruppe befassen müsse. Israel weist gegenüber befreundeten Alliierten immer wieder auf die von der Hizbollah ausgehende Gefahr hin, die laut Dunford heute über eine konventionell bewaffnete Armee mit Raketen der verschiedensten Reichweiten, über Artillerie, Panzerfahrzeuge und Tanks verfügt. Der US-Generalstabschef weilte bereits zum dritten Mal in Israel, einem «engen Partner», wie er betonte. Solche Routinebesuche sind seiner Ansicht nach sehr wichtig. Neben der Präsenz der Hizbollah in Syrien war auch die Anwesenheit der Aktivisten des «Islamischen Staats» (IS) im Länderdreieck Syrien-Israel-Jordanien ein Gesprächsthema. Israelische Offizielle sind laut Dunford zufrieden mit den Fortschritten, die gegen den IS erzielt worden seien. Dunford glaubt an eine schlussendliche Niederlage des IS. «Israel macht sich Sorgen über den Tag nach dem Sieg gegen den IS, über die langfristige politische Struktur in Syrien und die Rolle, die Iran in Syrien und in der ganze Re-gion spielen wird», sagte General Dunford. «Man kann sagen, dass die Israeli gewährleisten wollen, dass ihre Sicherheitsbedürfnisse behandelt werden», betonte Dunford.