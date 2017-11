Grossbritannien kauft «Iron Dome»-Technologie von Israel

LONDON

27. November 2017

Mit dem System will London die Falkland-Inseln schützen.

Für 104 Millionen Dollar hat das britische Verteidigungsministerium von Israel das «Iron Dome»-Raketenabwehrsystem gekauft, wie «Jerusalem Online» berichtet. Mit dieser Massnahme will London die Verteidigung der Falkland-Inseln gegen Argentinien verbessern. Die Technologie soll in das britische «Sky Sabre»-System integriert werden und wird bis 2020 das bestehende System ersetzen. Der Entscheid war gefällt worden, nachdem Frankreich Einzelheiten eines Deals veröffentlicht hatte, in dessen Rahmen es Argentinien fünf Exemplare des Düsenjägers «Super Étendard» verkaufen wird, welche das südamerikanische Land bereits 1982 im Falklandkrieg gegen Grossbritannien in Position gebracht hatte. [TA]