Grossbritannien ist der Zweistaatenlösung verpflichtet

LONDON

7. Februar 2017

Premier Netanyahu bei Regierungschefin Theresa May.

Im Verlaufe ihres Treffens am Montagnachmittag in London dankte zuerst der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu seiner Gastgeberin, Premierministerin Theresa May, für den herzlichen Empfang, der für ihn ein Beweis für die stabilen, engen Verhältnisse zwischen Jerusalem und London seien. Auf die Äusserung Mays, dass Grossbritannien unverändert der Zweistaatenlösung zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts verpflichtet sei, meinte der israelische Gast, er teile Mays Wunsch nach Frieden in der Region, vermied es jedoch, der Zweistaatenlösung explizit seine Unterstützung zu verleihen. Noch vor dem Treffen der beiden Politierr erklärte ein Sprecher der britischen Regierungschefin der einheimischen Presse, Frau May beabsichtige, Netanyahu zu sagen, sie sei gegen die Siedlungsaktivitäten in der Westbank und in Ostjerusalem. Die beiden Regierungschefs diskutierten ebenfalls den Problemkreis Iran, den Krieg in Syrien und die israelisch-britischen Beziehungen nach dem sich abzeichnenen Auszug Londons aus der EU. Im Zusammenhang mit Iran meinte Netanyahu, Iran sei bestrebt, «Israel zu vernichten und den Nahen Osten zu erobern». Teheran bedrohe den Westen und die ganze Welt. Es begehe eine Provoktion nach der anderen. «Deshalb begrüsse ich Präsident Trumps Entscheidung, mehr Sanktionen zu verhängen, und ich denke, andere Nationen sollten ihm folgen.» Irans Aggression dürften nicht unbeantwortet bleiben, betonte der israelische Regierungschef. [JU]