Grösste IDF-Manöver seit rund 20 Jahren

MEGA-MANÖVER

5. September 2017

Hizbollahmiliz ist ungebetener Zaungast bei dem Geschehen.

Heute Dienstag wird die israelische Armee im Norden mit dem grössten Manöver der letzten 20 Jahren beginnen. Die Aktion, die rund zehn Tage dauern dürfte, wird alle Armeeelemente umfassen: Boden, Luft, Meer und Geheimdienste. Das Manöver untersteht dem Nord-Kommando. Ausgangsbasis für das Manöver ist ein Szenario der unmittelbaren Eskalation, bei welcher die Armee Israel gegen die multiple Terroristeninfiltration durch die Hizbollah im Norden zu verteidigen hat. Die IDF werden auch die Attacke auf den Libanon üben, ebenso wie die Evakuierung israelischer Städte in Grenznähe als Vorbereitung für die Möglichkeit heftiger Raketenangriffe. An dem Manöver werden dutzende von Divisionen mitmachen, und über zehntausend Reservesoldaten sind aufgeboten worden. Ein besonderer, allerdings nicht aktiver Teilnehmer ist die schiitische Hizbollahmiliz, die das Geschehen im israelischen Norden aufmerksam verfolgt. Obwohl das Manöver zu Zeiten erhöhter Spannungen mit Iran stattfindet, legt Israel Wert auf die Feststellung, dass es schon seit rund anderthalb Jahren vorbereitet worden ist. Man habe auch Libanon über den Zweck der Übung informiert. Russland arbeitete in den letzten Tagen übriges intensiv und erfolgreich daran, in der Verlautbarung über die Verlängerung des Unifil-Mandants in Südlibanon jede Erwähnung der Hizbollah zu unterlassen. [JU]