SCHWEIZ

21. März 2017

Heute erscheinen der Rassismusbericht und der Antisemitismusbericht für das Jahr 2016 - zusammen mit einem Fokusbericht, der in Bezug auf rechtsextreme Strukturen Entwarnung für die Schweiz gibt.

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) und die Gesellschaft gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) präsentieren heute ihren Antisemitismusbericht 2016. Zeitgleich erscheint die Chronologie der rassistischen Vorfälle, welche die GRA zusammen mit der Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz (GMS) herausgibt. Die Chronologie weist 2016 gleich viele Vorfälle auf wie 2015. Sie erfasst allerdings nur rassistische Vorfälle, die in den Medien publiziert wurden. Es handelt sich demnach um ein Medien-Monitoring, mit welchem sich zwar die generelle Stimmung in der Schweiz erfassen lässt, welches aber keinen Anspruch auf statistische Vollständigkeit hat. Die Dunkelziffer in Zusammenhang mit rassistischen Vorfällen wird daher auch 2016 als hoch eingeschätzt. GRA und GMS erhielten beispielsweise fast täglich Nachrichten von Opfern rassistischer Vorfälle oder Hinweise auf fremdenfeindliche Verstösse. Diese betrafen häufig das Internet und/oder soziale Medien und wurden deshalb nicht in der Chronologie erfasst. Auch der SIG, der antisemitische Vorfälle (ohne antisemitische Äusserungen im Internet) sammelt, verzeichnete 2016 in der Deutschschweiz 24 Zwischenfälle, zu denen auch die oben genannten gravierenden Fälle zählen.

Im Antisemitismusbericht 2016 mit dem Titel «Drohungen, versuchte Erpressung, Tätlichkeiten» sind gravierende Vorfälle aus dem rechtsextremen Spektrum registriert: So fand im Oktober 2016 in Toggenburg ein Konzert mit einschlägigen Neonazi-Bands statt. Laut Medienberichten nahmen rund 5000 Personen an dem Anlass teil, Fotos vom Anlass zeigen Konzertbesucher, die den Hitlergruss machen. Ein weiterer gravierender Fall wurde ebenfalls im Oktober 2016 bekannt: Mitglieder einer Neonazi-Band drohen in einem ihrer Songs dem SIG-Präsidenten und Mitgliedern der SIG-Geschäftsleitung mit Mord. Zudem kündigen sie Bombenanschläge auf jüdische Einrichtungen in Zürich an. Ferner erhielt der SIG im Juli eine erpresserische E-Mail, in der Juden für das Unglück auf der Welt verantwortlich gemacht werden. Der unbekannte Absender verlangte vom SIG eine hohe Geldsumme. Wenn der SIG das Geld nicht überweise, droht der Erpresser, werde er «jüdische Personen in der Schweiz zur Verantwortung ziehen.» Es werden weitere Drohungen, auch gegenüber Jugendlichen, beschrieben.

Neben den beiden Berichten wird in diesem Jahr ein Bericht über «Rechtsextremismus in der Schweiz» publiziert, in dem Fabian Eberhard, Recherche-Journalist bei der «SonntagsZeitung» und Kenner der rechtsextremen Szene in der Schweiz, Entwarnung gibt. Seiner Einschätzung nach würden rechtsextreme Strukturen in der Schweiz weder an Zulauf gewinnen, noch seien sie für Junge attraktiver geworden. Hans Stutz, Journalist - unter anderem auch für tachles - und Beobachter der rechtsextremen Szene, zeigt sich im Gespräch mit tachles nicht einverstanden mit dem vorliegenden Bericht. Aus seiner Sicht werde das Ziel verfehlt, da von Rechtsextremismus in der Schweiz geschrieben, aber ausschliesslich die Deutschschweiz behandelt werde. Gerade im Tessin gäbe es eine sehr aktive Skinheadszene, betont Stutz. Diese habe auch gute Verbindungen mit Gleichgesinnten wie Neonazis oder Skins aus Norditalien. Zudem seien nun Tessiner Skins Teil der Hammerskin-Bewegung. «Auch in der Westschweiz sind mehrere Gruppierungen aktiv wie zum Beispiel die Résistance Helvétique, die immer wieder mit Demonstrationen und Vorträgen auf sich aufmerksam machen.» Auch diesen Gruppen müsse man Beachtung schenken, wenn man über Rechtsextremismus in der Schweiz spreche, so Stutz. [TA]