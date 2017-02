USA

Gräber-Schändungen und Bombendrohungen

21. Februar 2017

Am gestrigen Montag trafen erneut anonyme Drohungen bei jüdischen Gemeindezentren in den USA ein. Daneben wurden zahlreiche Gräber an einem jüdischen Friedhof in St. Louis geschändet. Die Kritik an der merkwürdigen Haltung von Donald Trump zu derartigen Vorfällen steigt.