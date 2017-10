LAUSANNE

20. Oktober 2017

Nachdem auf einem Lausanner Friedhof Bois-de-Vaux Unbekannte muslimische Gräber geschändet haben, prüfen die Behörden, ob Kameras installiert werden sollen.

Am 14. Oktober sind auf dem muslimischen Gräberfeld eines Friedhofes in Lausanne Vandalenakte bemerkt worden. Nun denken die verantwortlichen Stadtbehörden darüber nach, ob eine Videoüberwachungsinstallation beigezogen werden sollte. Diverse Szenarien sollen nun untersucht werden, meinte Sicherheitsvorsteher Pierre-Antoine Hildbrand. Juristische und technische Aspekte und auch die Kosten müssten hierbei berücksichtig werden. Unbekannte verschmierten Gehwege mit anti-islamischen Slogans und rissen Grabtafeln um. In diesem Friedhofteil wurde Platz für Muslime 350 Gräber geschaffen. Bevor die Einrichtung des Gräberfeldes 2016 zustande kam, gab es heftige Diskussionen. Im Islam sieht Erdbestattungen vorgesehen, den islamischen Regeln gemäss werden Verstorbene mit dem Gesicht gegen Mekka beerdigt. Zurzeit werden die geschändeten Gräber wieder hergestellt. Die Polizei informierte, dass Ermittlungen zu den Vandalenakte aufgenommen wurden.Bestürzt reagierte die muslimische Gemeinschaft auf die Vandalenakte. Aber es gab auch politische Reaktionen auf die Tat. Die Linksaussen-Partei solidaritéS kritisierte die Islamophobie, die von Rechtsextremen immer mehr geschürt werde. Die Linksaussen-Parteien „Parti Ouvrier Populaire“ und „Gauche en mouvement“ forderten, dass die Schweiz den verschiedenen Religionsgemeinschaften garantieren müsse, ihren Glauben in Würde auszuleben. [NK]