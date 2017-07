Grab des Nazi-Kollaborateurs Pétain vandalisiert

PARIS

24. Juli 2017

Seine Regierung gab grünes Licht für die Deportation von zehntausenden von Menschen.

Das Grab von Marschall Philippe Pétain, der unter der Nazi-Besetzung das französische Vichy-Regime geleitet hatte, ist am Samstag vandalisiert worden. Es war nach Polizeiangaben der 66. Jahrestag des Todestags des Mannes. Polizei und Feuerwehr wurden um 4 Uhr in der Früh an die Stätte des Grabs in West-Frankreich gerufen, weil in einer Abfalldeponie auf dem Friedhof Port-Joinville ein Brand ausgebrochen war. Zwar wurden die Flammen rasch gelöscht, doch dann entdeckte die Polizei, dass das Kreuz auf Pétains Grab herausgebrochen worden sei. Zudem waren auf den Grabstein einige Buchstaben geschmiert worden, die aber nicht entziffert werden konnten. Schon 2007 war Pétains Grab vandalisiert worden, Das weisse Kreuz war herausgebrochen, und auf die Stätte war Mist geworfen worden. Pétain, ein militärischer Führer Frankreichs, galt als Held des 1. Weltkriegs. Er stand der französischen Regierung vor, die vor den Nazis kapitulierte und in der Folge mit deren Besetzung von Frankreich kollaborierte. Das führte zur Deportation von zehntausenden von französischen Juden in die Todeslager der Nazis. [TA]