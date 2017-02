Gouverneur warnt EU

BRUCE RAUNER

Jacques Ungar, 10. Februar 2017

In einem Brief an Donald Tusk, den Präsidenten des Europarates, betont Bruce Rauner, Gouverneur des US-Staates Illinois, dass die Gesetze des Staates es staatlichen Pensionsprogrammen verbieten, in Firmen zu investieren, die Israel boykottieren. «Laut unserem Gesetz», schreibt der Gouverneur in seinem Brief von Ende Januar, «bedeutet der Ausdruck ‹boykottiert Israel›, sich in Aktionen zu engagieren, die politisch motiviert sind und die beabsichtigen, kommerzielle Beziehungen mit dem Staat Israel oder mit Gesellschaften in Israel oder in von Israel kontrollierten Gebieten zu bestrafen oder wirtschaftlichen Schaden zuzufügen.» Deshalb könnte, so fährt der Gouverneur fort, jeder Versuch der Europäischen Union, Firmen in seiner Jurisdiktion (inklusive Finanzinstitute) anzuweisen oder zu ermutigen, sich an solchen Aktivitäten zu beteiligen, einschliesslich der Annahme von Sanktionen im Gefolge der Resolution 2334 des Uno-Sicherheitsrates, die EU dem Risiko aussetzen, das Gesetz des US-Staates Illinois zu verletzen. – Mutige Worte, die ein Engagement zugunsten des Staates Israel ausdrücken, das heute nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist