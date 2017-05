Gorka kann bleiben

TRUMP

9. Mai 2017

Entgegen zahlreicher Meldungen bleibt Sebastian Gorka vorerst Terrorismus-Berater im Weissen Haus. Der gebürtige Ungar ist als Mitglied einer ultra-nationalistischen Gruppe ins Gerede gekommen.

Vor einer Woche haben US-Medien den unmittelbar bevorstehenden Abgang von Sebastian Gorka aus dem Weissen Haus vermeldet (topnews berichtete). Doch der 49-Jährige ist weiterhin auf seinem Posten als Terrorismus-Berater. Gorka hat dies anscheinend der Intervention von Chefberater Steve Bannon und Präsident Donald Trump selbst zu verdanken (Twitter).

Vor zehn Tagen hatte der New Yorker «Forward» neue Belege für die Zugehörigkeit Gorkas zu der faschistischen Gruppe Vitézi Rend in Ungarn entdeckt (Forward). Der gebürtige Ungar kam 2008 in die USA und war 2014-16 für Bannons Medienplattform breitbart.com als Terror-Spezialist tätig. Unter den ausgewiesenen Experten in Regierungskreisen und an amerikanischen Universitäten gilt er jedoch als inkompetenter Scharfmacher und Islam-Hasser. Zudem wird kolportiert, dass Gorka seine Karriere in den USA der Unterstützung seiner Frau Katharine Fairfax Cornell verdankt, der Erbin eines grossen Industrievermögens.

Von Trump und Bannon protegiert, ging Gorka in den letzten Tagen in die Offensive. Er trat an einem Forum der «Jerusalem Post» auf und erklärte, Freunde Israels wie er und Bannon würden aufgrund ihrer Verbundenheit mit dem jüdischen Staat als Antisemiten verunglimpft. Das politisch konservative Publikum spendete Gorka dafür kräftig Applaus. Die Gerüchte über seine Entlassung bezeichnete er als «Fake News». Daneben sprachen sich diverse orthodoxe und zionistische Exponenten für Gorka aus. Beobachter erkennen darin eine aus dem Weissen Haus gesteuerte Kampagne (Link).

Gorkas Verbleiben im Weissen Haus lässt auf ein wieder Erstarken der Nationalisten um Bannon schliessen. Trump geht derweil anscheinend auf Konfrontationskurs mit seinem Nationalen Sicherheitsberater, dem General H.R. McMaster. Dieser geniesst in Washington weithin als besonnener Profi Ansehen und soll Trump gebeten haben, auf radikal anti-muslimische Töne zu verzichten. Diesen Gefallen will ihm der Präsident jedoch nicht tun, wie Bloomberg News am gestrigen Montag berichtet hat (Bloomberg). [AM]