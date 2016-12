WINONA RYDER

Valerie Wendenburg, 16. Dezember 2016

Der Verband der Auslandspresse hat Anfang der Woche die Nominierungen für die 74. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Nominiert für die beste Hauptdarstellerin in einem TV-Drama ist unter anderem Winona Ryder. Die US-amerikanische Science-Fiction-Serie «Stranger Things» wurde erstmals am 15. Juli dieses Jahres auf Netflix ausgestrahlt. Ryder verkörpert die Hauptfigur Joyce Byers, für ihre schauspielerische Leistung erhielt sie bisher durchweg positive Resonanz, es wurde auch von einem «Comeback» der US-amerikanischen Schauspielerin gesprochen, um die es in der jüngeren Vergangenheit eher ruhiger geworden war. Winona Ryder wurde 1971 als Winona Laura Horowitz in Minnesota geboren, sie erlebte ihren ersten grossen Erfolg im Filmbusiness im Jahr 1990 in Tim Burtons «Edward mit den Scherenhänden». Zuletzt im Kino war sie unter anderem 2009 in «Pipi Lee», 2010 in «Black Swan» und 2013 in «Homefront» zu sehen. Ryder ist bereits im Jahr 1994 mit dem Golden Globe als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in «Zeit der Unschuld» ausgezeichnet worden. Bei den Kino-Nominierungen führt in diesem Jahr bei den Golden Globes die Musical-Romanze «La La Land», der Film ist insgesamt siebenmal nominiert. Die Preisverleihungen an den Golden Globes, die am 8. Januar 2017 in Beverly Hills vergeben werden, werden oft als Trend für die Oscar-Verleihung Ende Februar gesehen.