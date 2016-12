Globale Channuka-Menora entzündet

KIBBUZ TZUBA

29. Dezember 2016

Olim aus 29 Staaten liessen zusammen die Chanukkalichter erleuchten.

In Anwesenheit von Natan Sharansky, dem Vorsitzenden der für die Immigrantion nach Israel zuständigen Jewish Agency, entzündeten am Dienstagabend hundert junge Einwanderer aus 29 Ländern, die sich in den letzten Monaten in Israel niedergelassen haben, im Kibbuz Tzuba vor den Toren von Jerusalem eine «globale Chanukkia». Geleitet wurde die Zeremonie von einem Immigranten aus Frankreich, wobei vier Neuankömmlinge aus Brasilien, Kanada, Italien und Russland die Kerzen entzündeten. «Das Entzünden der Chanukkalichter als ein Israeli bedeutet für mich das wahre Chanukkawunder», sagte die kürzlich aus Russland immigrierte Alexandra. Und Natan Sharansky erklärte seinerseits: «Das Wunder von Chanukka findet in jeder Generation statt, und es hängt von uns ab. Wenn wir mit unseren Wurzeln und miteinander verbunden sind, können wir uns gegen jeden Feind behaupten und jeder Bedrohung widerstehen.» [TA]