Gleichberechtigung auch nach dem Tod

SCHWEIZ

Valerie Wendenburg, 16. Dezember 2016

Gemischt-konfessionelle Ehen sind auch in der Schweiz eine Realität – eine gemeinsame Bestattung der Ehepartner ist daher ein Thema, dem sich die jüdischen Gemeinden stellen müssen.

Der Spruch «bis das der Tod euch scheidet» wird oft an christlichen Trauungen gesprochen. Er ist aber auch für immer mehr Juden im wahrsten Sinne des Wortes bittere Realität. Wer einen nicht jüdischen Partner geheiratet hat, kann nämlich nicht davon ausgehen, in einem gemeinsamen Grab mit seiner Ehefrau oder seinem Ehemann bestattet zu werden. So ist es Gemeindemitgliedern der grossen Einheitsgemeinden wie der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) oder der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) noch nicht möglich, zusammen mit dem nicht jüdischen Ehepartner zur letzten Ruhe gebettet zu werden. Bisher ist es nur Gemeindemitgliedern erlaubt, auf den Gemeindefriedhöfen bestattet zu werden.

Gemeinsame Bestattung möglich

Mehr als 50 Prozent der jüdischen Ehen in der Schweiz sind interkonfessionell – Tendenz steigend. Das Thema einer gemeinsamen Beerdigung auf jüdischen Friedhöfen ist daher an der Tagesordnung. Jonathan Kreutner, Generalsekretär beim Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, betont, dass jede Gemeinde für ihre religiösen Regeln autonom verantwortlich sei – daher befasse sich der SIG auch nicht mit diesem Thema. Bei der ICZ nachgefragt, fällt die Antwort klar aus: Noch ist keine gemeinsame Bestattung auf dem Friedhof der ICZ möglich, aber Gemeindepräsidentin Shella Kertész betont: «Die ICZ nimmt die Anliegen gemischt-religiöser Paare sehr ernst und ist sich der Frage der gemischten Bestattungen bewusst. Deshalb wird zurzeit diese Angelegenheit intern von verschiedenen Stellen geprüft.» Zu gegebener Zeit werde die Gemeinde die Öffentlichkeit darüber informieren. Davon, dass dies nicht nur leere Worte sind, kann ausgegangen werden, da die Gemeinde in der Vergangenheit bereits zahlreiche Schritte auf gemischt-konfessionelle Paare zugemacht und konkrete Massnahmen in die Wege geleitet hat (tachles berichtete). Shella Kertész fährt fort: «Interkonfessionelle Paare sind auch in der ICZ eine Realität. Die Gemeinde hat früh erkannt, dass hier die Notwendigkeit besteht, nach Lösungen für diese Paaren zu suchen».

Bis diese im Hinblick auf eine gemeinsame Bestattung gefunden sind, haben Paare unterschiedlicher Konfession in Zürich schon jetzt die Möglichkeit, gemeinsam auf dem Friedhof der Jüdischen Liberalen Gemeinde Or Chadasch (JLG) bestattet zu werden. Wie Präsident Alex Dreifuss gegenüber tachles betont, ist dies sogar im Friedhofsreglement festgeschrieben. «Die nicht jüdischen Partner eines Mitglieds haben, sofern sie es wünschen, das Recht, gleichberechtigt auf unserem Friedhof beerdigt zu werden». Mit dieser Regelung sei die JLG anderen Gemeinden in Europa einen Schritt voraus – eine gemeinsame Bestattung sei sonst eigentlich nur auf an den Friedhof angrenzenden Grabfeldern möglich. Die Gemeinde habe sich des Themas schon früh angenommen und alle Möglichkeiten evaluiert und diskutiert. Wie wird beispielsweise verfahren, wenn der nicht jüdische Partner vor dem jüdischen stirbt? Dreifuss betont weiter, dass ein gleichberechtigtes Begräbnis auf dem jüdischen Friedhof für die Betroffenen zwar Kosten mit sich bringe, diese aber in der Regel bereit wären, das Geld zu zahlen, um gemeinsam mit ihrem Ehepartner die ewige Ruhe zu finden. Und die Nachfrage ist da: Von den 160 Ehepaaren, die Mitglied in der JLG sind, sind mittlerweile rund die Hälfte interkonfessionell.

Lösung in Basel gesucht

In Basel ist die Situation anders als in Zürich, da es nur einen jüdischen Friedhof gibt, auf dem eine Bestattung von nicht jüdischen Partnern bis anhin noch nicht möglich ist. Dass gemischt-konfessionelle Ehen auch hier eine Realität sind, ist dem Gemeinderabbiner Mosche Baumel bewusst, und auch er versucht, sich für eine zukunftsorientierte Lösung einzusetzen. Im Gespräch mit tachles drückt er Verständnis für beide Seiten aus: Für die Menschen, die nach dem Tod nicht getrennt werden möchten, wie auch für diejenigen Gemeindemitglieder, die Vorbehalte gegen Bestattungen nicht jüdischer Personen auf dem Friedhof äussern. «In Basel brauchen wir eine Lösung, die mit dem Konzept einer Einheitsgemeinde übereinstimmt, so dass die Bedürfnisse sowohl der religiösen wie auch die säkularen Seite in Betracht gezogen werden», so Rabbiner Baumel. Eine Beerdigung auf dem Friedhof wie bei der JLG sei nicht angedacht und wohl auch nicht realisierbar. Denkbar sei aber, so Rabbiner Baumel, ein an den Friedhof angrenzendes, abgetrenntes Grabfeld, auf dem nicht jüdische Menschen mit ihrem jüdischen Ehepartner ihre letzte Ruhe finden können. Der Platz sei in Basel gegeben, die Beerdigung würde allerdings ohne den jüdischen Ritus stattfinden, auch die Chewra Kaddischa sei nicht involviert. Dennoch würde sich die IGB darum kümmern, eine würdevolle Abdankung zu organisieren und bei allen organisatorischen Fragen der Familie zur Seite stehen. Für das jüdische Gemeindemitglied habe ein angrenzendes Grabfeld auch den Vorteil, dass er nahe seiner Verwandtschaft und neben seinem nicht jüdischen Partner auf dem Friedhof der IGB bestattet werden könnte. Der Bedarf scheint gegeben: So gab es in der Vergangenheit bereits einen Fall, in dem ein Gemeindemitglied so bestattet worden ist, dass es später einmal umgebettet werden könnte, um mit seinem nicht jüdischen Partner zusammen auf einem gemischt-konfessionellen Grabfeld gebettet zu werden. Rabbiner Baumel macht aber auch deutlich, dass – sollte das Grabfeld tatsächlich errichtet werden – die betroffenen Personen ihr Begehren gut begründen müssten. «Der Vorschlag, ein solches separates Feld in Basel zu schaffen, kam auf Empfehlung des rabbinischen Gerichts der orthodoxen Conference of European Rabbis unter dem Vorsitz von Rabbiner Chanoch Ehrentreu aus London. Die vorgeschlagenen baulichen und rituellen Auflagen sind ein guter Kompromiss, in dem einerseits die Halacha genauestens eingehalten wird, andererseits man mit der Realität der interreligiösen Ehen ernst umgeht und nicht die Augen davor verschliesst», so Rabbiner Baumel. Auch mit dem Rabbinat der Israelitischen Religionsgesellschaft Basel wurden die halachischen Bedingungen des Projekts vorbesprochen, da der Friedhof in Basel von beiden Gemeinden genutzt wird.

Als einen analogen Fall für die Errichtung eines angrenzenden Grabfelds führt er den sogenannten Äschengraben auf dem jüdischen Friedhof in Basel an: Auf einem abgegrenzten Teil des Friedhofs an der Theodor-Herzl-Strasse können heute schon, jedoch ebenfalls per Friedhofsreglement ohne jüdischen Ritus, die Urnen kremierter Gemeindemitglieder bestattet werden – eine Tatsache, die umso bemerkenswerter ist, als die Kremation im Judentum an sich verboten ist und nur Erdbestattungen erlaubt sind.

Fortschrittliche kleinere Gemeinden

Mit dem Thema der gemischten Bestattungen hat sich auch die Psychoanalytikerin und Kultur-anthropologin Madeleine Dreyfus aus Zürich in ihrer Dissertation befasst, die in diesem Jahr als Buch unter dem Titel «Ein ziemlich jüdisches Leben. Säkulare Identitäten im Spannungsfeld interreligiöser Beziehungen» im Böhlau-Verlag erschienen ist. In einem Kapitel behandelt sie unter dem Titel «Ewige Ruhe» auch den Wunsch in gemischten Partnerschaften, auf demselben Friedhof beerdigt zu werden. Auf Nachfrage von tachles sagt Dreyfus: «In der Schweiz sind Bestattungen auch nicht jüdischer Partner und Partnerinnen auf einigen jüdischen Friedhöfen möglich. Halachisch konnten offenbar Möglichkeiten gefunden werden.» Ihrer Meinung nach scheine das Problem vor allem auf der psychologischen Ebene zu liegen. Dass Lösungen gefunden werden können, nicht nur in der JLG, das zeigen die beiden kleineren Gemeinden Biel und Bern. Hier gibt es bereits klare Richtlinien – und dies teilweise schon seit Längerem. Daniel Frank, Präsident der Jüdischen Gemeinde Biel, sagt: «Die Thematik einer gemeinsamen Bestattung von interkonfessionellen Paaren wurde bereits vor einiger Zeit in der Jüdischen Gemeinde Biel diskutiert und mit der Friedhofsverwaltung der Stadt Biel besprochen. Es ist ein dem jüdischen Friedhofsteil anliegendes Feld reserviert, auf dem interkonfessionelle Paare begraben werden können. Um den halachischen Vorschriften zu entsprechen, wird zwischen dem jüdischen Friedhofsteil und dem anliegenden Grabfeld eine Abgrenzung aus Grünpflanzen errichtet.» Ein Modell also, wie es in Basel angedacht wird. Und auch auf dem Friedhof der Jüdischen Gemeinde Bern (JGB) sind gemischt-konfessionelle Bestattungen bereits eine Realität. Rabbiner David Polnauer sagt: «Diese Fragestellung war auch in der JGB ein Thema. Aufgrund eines Entscheides der Gemeindeversammlung sowie aus halachischen Erklärungen konnte für Gemeindemitglieder mit nicht jüdischen Ehepartnern eine Lösung gefunden werden.» Der Präsident der Friedhofskommission Arie Abraham konkretisiert die Aussage, indem er erklärt, dass es auf dem Friedhof der JGB ein Feld gibt, welches speziell für Gräber für Mischehen reserviert ist. «Dieses Grabfeld ist innerhalb des Friedhofs. Im Moment befindet sich ein Doppelgrab auf diesem Feld», führt er aus. Dass aber schon früher Ausnahmen gemacht wurden, zeigt ein spezieller Fall aus dem Jahr 1978: Monique Sauter, Mitglied der Israelitischen Gemeinde Basel, erzählt tachles, dass ihr nicht jüdischer Vater bereits damals auf dem jüdischen Friedhof in Bern bestattet wurde – seine Witwe ist jüdisch und heute noch am Leben. Nach ihrem Tod wird auch sie in dem gemeinsamen Grab neben ihrem Ehemann begraben werden. Verantwortlich war damals Rabbiner Eugen Messinger. Monique Sauter berichtet, dass es damals «fromme Stimmen» gegeben habe, die gar nicht glücklich über den eigenmächtigen Entscheid des Rabbiners gewesen seien. Sie fügt auch an, dass ihr Vater einen Vertrag mit dem damaligen Rabbiner hatte und der wiederum hat in Eigenregie gehandelt. «So etwas ist heute wohl kaum mehr möglich», sagt Monique Sauter. Sie sei aber «sehr froh und glücklich» darüber, ihren Vater auf einem jüdischen Friedhof zu wissen». Die tachles-Recherche zeigt, dass es offensichtlich einen Bedarf an gemeinsamen interkonfessionellen Bestattungen gibt – und dass auch Lösungen gefunden werden können, wenn der Wille da ist, dem letzten Willen der Verstorbenen und von deren Angehörigen zu entsprechen. 