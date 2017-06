Giur und Verachtung

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 23. Juni 2017

Es ist kein neues Thema, ich weiss.

Doch aus gegebenem Anlass muss ich darüber schreiben. Es geht um den Giur. Es ist ein leidiges Thema. Die Fronten scheinen klar, ich kenne die Diskussionen dazu, und erst jüngst war in diesem Blatt auch ein Artikel von André Bollag dazu erschienen.

Und doch. Ich muss über den Übertritt zum Judentum schreiben. Ich kenne derzeit einige Kandidatinnen für den Giur. Nicht jüdische Frauen, die sich in jüdische Freunde von mir verliebt haben und übertreten wollen, damit sie eine jüdische Familie gründen. Und ich kenne einige, die aus Überzeugung übertreten wollen.

Nein, ich will jetzt nicht die Lanze brechen für eine leichtere Form des Übertritts, ich will nicht darüber diskutieren, ob ein Reformübertritt nicht doch anerkannt werden soll. Gehen wir mal als kleinsten gemeinsamen Nenner davon aus, dass der orthodoxe Übertritt der «richtige» Übertritt sein soll. Die Orthodoxie glaubt ja, dass sie das Gewaltmonopol auf das Judentum hat – geschenkt, auch das will ich jetzt mal hier nicht in Frage stellen. Ich will auch nicht in Frage stellen, ob die Damen, die übertreten wollen, Dinge wissen müssen, von denen der Durchschnittsjude/die Durchschnittsjüdin keine Ahnung hat.

Was ich allerdings in Frage stelle und nicht akzeptieren­ kann ist, dass so mancher orthodoxe Rabbiner diese Kandidatinnen wie Menschen zweiter Klasse behandelt – um es mal sehr, sehr freundlich auszudrücken. Immer wieder erzählen Kandidatinnen von Situationen und Äusserungen, die man schlichtweg nur als menschenverachtend, erniedrigend, ekelhaft bezeichnen kann.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich solche Geschichten höre. Seit Jahrzehnten erzählen mir Nichtjuden, die einen Übertritt machen wollen, Horrorgeschichten über ihre Erfahrungen mit Rabbinern. Nein, nicht alle machen schlechte Erfahrungen,­ natürlich nicht. Es gibt selbstverständlich anständige Rabbiner, die auch den Nichtjuden respektvoll behandeln. Sie sind streng in ihren Anforderungen, was ja völlig in Ordnung ist, aber sie achten den Menschen, der ihnen da gegenübersteht.

Aber viele eben nicht. Leider, so meine ich, zu viele. Und das ist eine Schande. Wir können das wahrscheinlich nicht stoppen. Aber wir können bei der Anstellung von Rabbinern in den Gemeinden schon darauf achten, ob diese nicht nur jeden Nebensatz der Mischna perfekt erklären können, sondern ob sie schlicht auch «a mentsch» sind, wie man das auf Jiddisch sagt. Das wäre mir zumindest wichtiger. Und ich glaube, das ist auch das, was die Thora «auf einem Bein» bedeutet, oder etwa nicht?

Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayrischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.