Gipfel-Treffen im Schatten von Affären

USA-ISRAEL

15. Februar 2016

Der Antrittsbesuch von Binyamin Netanyahu bei Donald Trump sollte eine neue Ära in den amerikanisch-israelischen Beziehungen einläuten. Nun treffen Staatsmänner im Sog hausgemachter Krisen aufeinander.

Binyamin Netanyahu hat Korruptionsvorwürfe und eine rebellische Koalition im Nacken. Aber als politisches Urgestein Israels hat der Premier schon manchen Sturm ausgeritten. Donald Trump ist dagegen keine vier Wochen im Weissen Haus und kann in einem Strudel hausgemachter Probleme nicht einmal mehr mit seinem Lieblingsargument «Fake News» Stiche machen.

Allzu offenkundig ist, dass sein Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn den Vizepräsidenten Mike Pence und andere Offizielle über Geheimkontakte zu russischen Regierungskreisen belogen hat. Trump entliess Flynn nach langem Zögern in der Nacht zum Dienstag. Flynn war ein Vertrauter, der Trump seit Beginn seiner Präsidentschafts-Kampagne loyal ergeben gewesen war.

Die Affäre um Flynns Kontakte nach Moskau ist noch längst nicht ausgestanden. Selbst Republikaner im Senat rufen nach einem Untersuchungsausschuss und wollen auch Licht in die Rolle von Trump in der Affäre bringen. Es ist durchaus denkbar, dass der Nixon-Fan Trump den Drei Sterne-General als eine Art Henry Kissinger betrachtet hat und über Flynn geheime Kontakte zu Wladimir Putin knüpfen wollte, um die amerikanische Aussenpolitik durch einen historischen Deal mit Moskau auf neue Fundamente zu stellen (deren Umrisse sind jedoch über die Parole «America First» hinaus unklar).

Diese Überlegung stellte am Dienstag auch der renommierte Ex-Diplomat Daniel Benjamin an.

Andererseits gibt es bereits heute Anzeichen für eine Abkühlung der Sympathien für Trump in Moskau. Dies aber ist auch für das Treffen von Netanyahu und Trump bedeutsam. Dabei war die Ausgangslage schon vor Flynns Entlassung kompliziert genug.

Trump wollte mit Moskau gemeinsam gegen ISIS in Syrien und Irak vorgehen, gleichzeitig aber dem mit Putin verbündeten Iran die Flügel stutzen, sowie Israel freie Hand in den besetzten Gebieten geben und mit der Verlegung der US-Botschaft einen langgehegten Wunsch erfüllen. Davon nahm Trump jedoch bereits vergangene Woche wieder Abstand. US-Experten vermuten dahinter auch Wünsche Netanyahus, der zwar den Siedlungsbau forciert, aber einen Bruch mit den Europäern und weiten Teilen der UN-Mitglieder über Jerusalem verhindern will.

Der Ex-Friedensvermittler Dennis Ross erklärte gestern Dienstag an einem Radio-Interview, Netanyahu könne Trump sogar um den Positionswechsel gebeten haben, um den Druck seiner auf eine Annexion der Westbank drängenden Koalitionspartner auf ihn zu mindern. Ross vermutet, dass Netanyahu in Washington das Thema Palästina-Konflikt beiseite und dafür ein gemeinsames Vorgehen gegen Iran in den Vordergrund stellen will. Ein neuerdings misstrauisches und von Trumps Unberechenbarkeit irritiertes Moskau dürfte aber kaum geneigt sein, das Bündnis mit Iran und damit auch Hisbollah im syrischen Bürgerkrieg aufzugeben.

Der unerwartete Rücktritt von Flynn kommt vor allem für den in Washington weilenden israelischen Premierminister Binyamin Netanyahu zum denkbar ungünstigsten Augenblick, bringt die aus internen US-Gründen erfolgte Demission doch die sich in gutem Gang befindliche Entwicklung der politischen und koordinativen Zusammenarbeit zu einem vorläufigen Stopp. Flynn war eine Schlüsselfigur beim Aufbau der bilateralen Beziehungen zwischen Israel und der neuen Washingtoner Administration, die neben Iran, Syrien und der Suche nach Lösungen für den israelisch-palästinensischen Konflikt im Zentrum des ersten offiziellen Gesprächs zwischen Präsident Trump und Premier Netanyahu in weniger als 24 Stunden stehen dürften. Wie eng die Kooperation zwischen Flynn und führenden israelischen Stellen bereits gediehen waren, zeigten seine beiden Geheimtreffen vom Dezember und Januar mit Mossadchef Yossi Cohen und Jacob Nagel, dem amtierenden Vorsitzenden des nationalen Sicherheitsrats von Israel. Neben Flynn waren noch weitere hochrangige Offizielle an diesen Unterredungen zugegen, die der Koordinierung der Politik zwischen Washington und Jerusalem gedient hatten. Wenn alles gut geht, wird Generalleutnant Keith Kellogg, de amtierende nationale Sicherheitsverater der USA, einspringen und den Schaden reduzieren können, der durch Flynns unerwarteten Abgang entstehen könnte. Langfristig jedoch dürfte dieser Wechsel an einer so sensitiven Stelle der amerikanischen Sicherheitspolitik für jene in Israel ein herbe Enttäuschung bedeuten, die mit Flynns kompromissloser Haltung in Sachen Iran und islamischem Terror gerechnet hatten – und das ist bekanntlich ja die überwiegende Mehrheit der heutigen hart-rechts ausgerichteten israelischen Führungsspitze. Diese Enttäuschung lässt sich unter anderem am Gratulationsartikel ablesen, den die stramm regierungstreue Caroline Glick bei Flynns Ernennung in der «Jerusalem Post» geschrieben hatte. Dort las man unter anderem, Flynn sei weitsichtig, entschlossen und auf sein hauptsächliches Zielobjekt Iran konzentriert. Die Hoffnung vieler Israeli brachte Glick sodann in folgendem Wunschgebet zum Ausdruck: «Trump beabsichtigt den Sturz des iranischen Regimes als den ersten Schritt zur Sicherung eines bedingungslosen Siegs im Krieg gegen den radikalen Islam.» Auf längere Sicht werden die Strategen in Jerusalem nun nach Flynns unfreiwilligem Abgang ihre Karte neu mischen und auf einen ideologisch ähnlich eingestellten Nachfolger warten müssen. Zunächst aber bleibt abzuwarten, wie und ob diese in erster Linie innenpolitische Schlappe für Trump sich auf die Stimmung der Unterredung mit Netanyahu und der Sicherheitskoordination zwischen den beiden ungleichen Alliierten auswirken wird.

Trump steht damit vor einem Knäuel an Problemen, das seine finanziellen Nöte etwa im Casino-Geschäft deutlich an Komplexität übersteigen dürfte. Bei der Nahost-Politik will er sich aber auf seinen Schwiegersohn Jared Kushner stützen. Dieser ist ebenfalls seit einiger Zeit als persönlicher Geheim-Botschafter Trumps mit dem Auftrag unterwegs, endlich Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu stiften.

Modern-orthodox aufgewachsen, kennt der 36-jährige Kushner den israelischen Premier von Jugend auf. Netanyahu hat die im Immobiliengeschäft erfolgreichen Kushners in New Jersey Mitte der 1990er Jahre besucht. Die Kushners unterstützen zudem mit ihrer Familienstiftung Siedlungen auf der Westbank. Jared Kushner verfügt jedoch kaum über Kontakte in die israelische Politik und schon gar nicht über solche in die palästinensische Führung. Über seine Vorstellungen zu einem Frieden gibt es keine zuverlässigen Informationen – was angesichts der Sturzfluten von Leaks in der Trump-Regierung an ein Wunder grenzt. [AM]