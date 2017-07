Gibt Washington Russland freie Hand in Syrien?

NAHOST

Rex Tillerson soll dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärt haben, das Schicksal von Baschar Al-Assad liege in den Händen Russlands. Das meldet «foreignpolicy.com».

Die Nahost-Politik der Trump-Regierung sorgt weiter für Verwirrung. Am Vorabend der Europa-Reise des Präsidenten schürt ein Exklusiv-Bericht von «foreignpolicy.com» die Verunsicherung über Amerikas Strategie im syrischen Bürgerkrieg. Demnach hat US-Aussenminister Rex Tillerson dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärt, Washington überlasse die Entscheidung über das Schicksal von Baschar Al-Assad dessen Verbündeten in Russland (Link). Das vertrauliche Gespräch von Guterres und Tillerson soll vergangene Woche im State Department stattgefunden haben.

Vor drei Monaten hatte Tillerson noch darauf bestanden, Assad müsse aufgrund der Giftgas-Einsätze seines Militärs als Präsident Syriens abtreten. Laut dem Bericht liess Tillerson den UN-Generalsekretär nun jedoch wissen, Amerika verfolge in Syrien lediglich das Ziel, den IS zu zerschlagen. Zudem wolle Washington das Assad-Regime am Einsatz von Giftgas hindern und die Spannungen zwischen amerikanischen und russischen Streitkräften in Syrien reduzieren.

Dieser Positionswechsel reflektiert die wachsenden Erfolge des Assad-Regimes und dessen Verbündeten Iran, Hisbollah und Russland im Kampf gegen den IS und primär sunnitische Oppositionsgruppen. Darunter unterstützten die USA angebliche «Moderate». Nun scheint Washington aber von einer Stärkung der Opposition auf dem Schlachtfeld abzurücken. Bislang sollte dies langfristig einer politischen Beilegung des Konfliktes mit dem Ziel einer neuen, demokratisch gewählten Regierung in Syrien dienen.

«Foreign Policy» betrachtet Tillersons Äusserungen als Versuch, die in Syrien spürbar gewachsenen Spannungen zwischen Moskau und Washington im Vorfeld des Treffens von Trump und Wladimir Putin am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg diese Woche abzubauen. [AM]