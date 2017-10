Gewichtheber-Champion verkauft Goldmedaille

NEW YORK

25. Oktober 2017

Der in New York ansässige Gewichtheber Isaac Berger, 80, gilt als einer der besten Federgewichtler in der Geschichte Amerikas. Berger, dessen Vater Rabbiner in Israel war, errang zwei Mal den Titel eines Weltmeisters und war acht Mal nationaler Champion. In seiner Gewichtsklasse brach er mehrere Male den Weltrerkord. An den Olympischen Spielen im australischen Melbourne 1956 gewann er eine Goldmedaille. Dieses Erinnerungsstück hat der 80Jährige nun dem Auktionshaus Leland‘s zur Versteigerung übergeben. Offerten können per Online eingereicht werden, und seit Montag steht der Höchstpreis bei 6278 Dollar. An der Olympiade 1960 in Rom errang Berger eine Silbermedaille, nachdem er den historischen Zehnstundenkampf gegen Yevgeny Minayev verloren hatte. Der Kampf war erst um 4 Uhr morgens beendet. Nach eigenen Angaben war für ihn die Olympiade von 1956 die beeindruckendste. Über die Gründe für die Versteigerung seiner Goldmedaille gibt Isaac Berger sich bedeckt und war zu keinen Interviews bereit. Offerten können noch bis Freitag 22 Uhr Eastern Time eingereicht werden. Gemäss dem Auktionshaus gibt es nur wenig Bewegung in den gebotenen Preisen, auch wenn es sich um ein «seltenes und hübsches Stück» handle. Der Käufer erhält die Medaille mit einer vom Besitzer signierten Botschaft, welche die Authentizität beweist, und dazu gibt es ein spezielles Ausgabeblatt mit Briefmarken, auf denen Berger mit Legenden wie Boris Becker und Jesse Owens zu sehen sind. [TA]