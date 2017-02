Gestrandet auf den griechischen Inseln

CHIOS

Valerie Wendenburg, 10. Februar 2017

Die Situation von Tausenden Flüchtlingen auf den griechischen Ägäis-Inseln ist alarmierend – Schweizer Helfer berichten aktuell von der Insel Chios.

Die griechische Insel Chios, sonst als beliebtes Urlaubsziel in der Ägäis bekannt, ist zurzeit vor allem eine Durchgangsstation für Flüchtlinge, die über das Mittelmeer aus der Türkei kommen und – oftmals für Monate – dort stranden. Die Lage der Flüchtlinge ist prekär: Zu Tausenden warten Männer, Frauen und Kinder in den Auffanglagern darauf, Asyl beantragen zu können. Ihre Zukunft ist offen und die Angst, wieder in die Türkei zurückgeschickt zu werden, gross. Die humanitären Bedingungen vor Ort sind ungenügend, die griechische Bürokratie scheint mit der grossen Anzahl von Flüchtlingen überfordert, und die Europäische Union erfüllt ihre Zusagen, Menschen auf der Flucht aufzunehmen und umzuverteilen, bisher nicht ausreichend. Ohne den Einsatz vieler freiwilliger Helfer vor Ort wäre die Situation noch chaotischer, wie Edi und Sasha Rosenstein aus Zürich eindrücklich berichten. Vater und Sohn sind am Sonntag von ihrem zweiwöchigen Aufenthalt auf Chios zurückgekehrt – sie haben als Volontäre für die Organisation Chios Eastern Shore Response Team (CESRT) auf der griechischen Insel gearbeitet und nach ihrer Ankunft in der Schweiz mit tachles über ihre Erfahrungen auf der Insel gesprochen. CESRT wurde im Herbst 2015 von Toula Kitromilidi gegründet, für die bis heute rund 1600 Freiwillige aus aller Welt tätig waren. Vor Ort sei die Organisation sehr gut organisiert, wie Edi Rosenstein berichtet, sie arbeitet unter anderem mit staatlichen Stellen, aber auch mit dem Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) zusammen. Für CESRT sind jeweils rund 15 bis 30 Freiwillige tätig, die Aufgaben und Einsatzgebiete werden täglich neu zugeteilt, jedem Tag finden Treffen mit der gesamten Gruppe statt. «CESRT hilft dort, wo sonst keine Hilfe geleistet wird», erzählt Sasha Rosenstein.

Konkrete Hilfe vor Ort

Chios ist nur sieben Kilometer von der Türkei entfernt, die Insel gilt aufgrund ihrer Nähe zum Festland als ein sogenannter Hotspot für Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Eritrea und Irak. Immer noch kommen dort Boote mit Flüchtlingen an Bord an, Männer, Frauen und Kinder, unter ihnen Neugeborene und Betagte. Als wichtige und sehr emotionale Aufgabe beschreiben die Helfer die erste Betreuung der ankommenden Flüchtlinge auf der Insel. Die Schlauchboote erreichen das Festland oftmals nachts, die Registrierung der Menschen durch die Armee erfolgt aber erst am nächsten Morgen. Ohne die Hilfe von CESRT würden die Flüchtlinge mehrere Stunden – meist völlig durchnässt – warten müssen, bis sie versorgt würden. Die Volontäre vermuten, dass dahinter eine Strategie steckt, um den Betroffenen keinen zu warmen Empfang im Land zu bieten, und sie wirken dem effektiv entgegen: Die Ankommenden werden mit trockenen Strümpfen versorgt, mit Decken und warmer Kleidung, und auch erste Hilfe wird geleistet. «Auf einem Boot sind bis zu 60 Leute, die Männer befinden sich aussen am Rand, damit Frauen und Kinder nicht herausfallen können», so Sasha Rosenstein. Da sich das Wasser aber im Boot sammle und oft knietief sei, würden gerade Mütter mit kleinen Babys oft total durchnässt auf Chios ankommen.

Nach der Ankunft werden alle Personen per Bus in das Militärcamp Vial gebracht, zu dem die freiwilligen Helfer keinen Zugang haben. Die Kosten für den Bus liegen bei drei Euro, sie müssen neu von den Flüchtlingen selbst gezahlt werden. Die Verhältnisse im Camp sollen gefängnisähnlich sein, es ist mit Stacheldraht von der Aussenwelt abgeschottet, die rund 2000 Menschen im Camp werden nach Nationen in Wohncontainern untergebracht. Im Militärcamp werden alle Flüchtlinge registriert und später aufgeteilt: Wer Glück hat, kommt ins Camp Souda, das am Strand liegt und frei zugänglich ist. Rund 1000 Flüchtlinge sind hier untergebracht, oftmals sitzen sie monatelang auf der Insel fest, bis über ihren Asylantrag entschieden wird. Um das Leben der Menschen vor Ort zu erleichtern, bieten die Volontäre konkrete Hilfe an. So wurde ein Kinderhaus errichtet, in dem sich Eltern mit ihren Kindern aufhalten können. Sie können dort warm duschen, bekommen saubere Kleider und haben die Möglichkeit, ausserhalb des Camps Zeit in einem angenehmeren Umfeld zu verbringen. Ferner organisiert CESRT ein Englisch-Center, in dem Interessierten erste Englischkenntnisse vermittelt werden; dieses Angebot wird auch rege genutzt, wie Edi Rosenstein erzählt. Die Organisation kümmert sich ferner um die Ausgabe von täglich 100 Litern Tee, der täglich von rund 500 Flüchtlingen sehnlichst erwartet wird. Auch bei der Zubereitung des Mittagessens helfen die Volontäre, das Essen wird ausserhalb von Chios von einer baskischen Organisation produziert.

Flüchtlinge stecken fest

Flüchtlinge, die sich auf den Weg übers Meer von der Türkei nach Chios machen, zahlen einen hohen Preis für die Überfahrt: Edi Rosenstein berichtet von einem Preis von rund 500 Euro für die sieben Kilometer auf dem Schlauchboot – bei oft rund 60 Passagieren ein guter Verdienst für die Schlepper. Diese bleiben zumeist unerkannt. Teilweise würden sie die Verantwortung an Bord einem der Flüchtlinge übergeben, so Sasha Rosenstein. Er habe von einem Fall gehört, bei dem ein Mann die Verantwortung für das Boot übernehmen musste, dafür konnten seine Frau und sein Kind im nächsten Transport nachkommen. Andere Schlepper wiederum mischen sich geschickt nach der Ankunft unter die Flüchtlinge und reisen wenige Tage später mit ihrem Pass über die Fähre legal wieder in die Türkei zurück, um das nächste Flüchtlingsboot zu organisieren. CESRT stehe nicht in direktem Kontakt mit Schleppern, betonen die Volontäre, daher würden Tag und Nacht freiwillige Patrouillen an der Küste der Insel bereitstehen, um ankommende Schiffe schnell empfangen zu können.

Die Hoffnung auf ein neues Leben nach der Flucht bleibt für viele Flüchtlinge erst einmal unerfüllt. Edi und Sasha Rosenstein berichten von einem Mann aus Syrien, der über Nacht aus seiner Heimat fliehen musste, nun seit mittlerweile fünf Monaten im Camp Souda verharrt und sehnlichst darauf wartet, bald seine Frau wiederzusehen und sein vor vier Monaten geborenes Baby erstmals in die Arme zu schliessen. Die Lage auf der Insel scheint für viele Menschen aussichtslos, einige würden sogar gerne wieder zurückkehren, wenn sie könnten, erzählt Sasha Rosenstein: «Die Menschen warten und warten und haben keinerlei Aussicht auf eine Zukunft.» In der Tat stecken zurzeit Tausende Menschen auf den griechischen Ägäis-Inseln fest. Seit dem Abkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Union im vergangenen März sitzen die Flüchtlinge auf den Inseln fest. Jüngst kündigte der griechische Migrationsmininster Ioannis Mouzalas an, die schleppenden Asylverfahren durch abgeschlossene Abschiebehaftzentren beschleunigen zu wollen. So sollen in den kommenden Wochen vier solcher Zentren für jeweils 200 Menschen auf Lesbos, Samos, Kos und Chios errichtet werden – in Abschiebehaft sollen vor allem gewalttätige Asylbewerber gelangen oder jene, bei denen Fluchtgefahr bestehe.

Wie ein grosses Gefängnis

Zurzeit verharren insgesamt rund 16 000 Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Nicht nur die Flüchtlinge selbst hadern mit ihrer Situation auf Chios, auch die 51 000 Bewohner der Insel scheinen oftmals überfordert. Der Bürgermeister der Insel, Manoulis Vournous, sagte Ende 2016, die Bevölkerung habe mittlerweile das Gefühl, die ganze Insel sei in ein grosses Gefängnis umgewandelt worden. Alleine im Januar sind in Chios 33 Boote mit 2600 Menschen angekommen. Die Flüchtlinge sind frustriert, es dringen immer wieder Berichte über Ausschreitungen auf der Insel an die Öffentlichkeit. Es scheint, als sei nicht nur der griechische Staat mit der Situation überfordert, auch das UNHCR warnte bereits vor einer humanitären Katastrophe am südöstlichsten Punkt Europas. Auch Amnesty International (AI) warnt: Am Wochenende verwandelte die Organisation den Waisenhausplatz in Bern mit Zelten zu einem Flüchtlingscamp, um auf die Situation auf den griechischen Inseln aufmerksam zu machen. Die Kampagnenleiterin von AI Schweiz, Sulamith Begemann, sagte anlässlich der Aktion, dass es zur menschenunwürdigen Situation nur gekommen sei, weil die EU und die europäischen Länder darauf bestanden hätten, die Balkanroute zu schliessen. Gleichzeitig aber hätten sie ihre Zusagen zur Umsiedlung von Flüchtlingen nicht erfüllt. Auch die Schweiz hatte sich bereit erklärt, freiwillig an den EU-Umsiedlungsprogrammen teilzunehmen und im Rahmen des ersten EU-Programms zugesagt, 1500 Flüchtlinge aufzunehmen – bisher haben 28 Menschen in der Schweiz eine neue Heimat gefunden. Für den Grossteil der Menschen auf Chios ein Traum, der so bald nicht in Erfüllung zu gehen scheint. 