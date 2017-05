Geschichte des Musiksaals

BASEL

19. Mai 2017

Mittwochabend ist die neue Ausstellung im Museum Kleines Klingental über den Musiksaal in Basel feierlich eröffnet worden. Neben Daniel Schneller, kantonaler Denkmalpfleger Basel-Stadt und Direktor Museum Kleines Klingental, Christoph B. Gloor, Präsident Casino-Gesellschaft Basel, und der Kuratorin der Schau Sandra Fiechter war auch Michal Hershkovitz, Botschaftsrätin der israelischen Botschaft in der Schweiz, anwesend. Sie richtete ein Grusswort an das Publikum und betonte die Bedeutung des Musiksaals, des Ortes des ersten Zionistenkongresses im Jahr 1897 und auch weiterer Kongresse. Der Musiksaal in Basel, im Auftrag der Casino-Gesellschaft Basel von Johann Jakob Stehlin-Burckhardt (1826–1894) erbaut, wurde 1876 eröffnet. Mitte Juli 2016 ist die von Herzog & de Meuron geplante Erweiterung des Basler Musiksaals angelaufen. Das Projekt führt eine neue Dimension im Umgang mit dem Bauwerk und seinem Umfeld ein – Grund genug, der Geschichte des Bauwerks eine Ausstellung zu widmen. Auf dem Foto zu sehen ist der Konzertsaal anlässlich des Zionistenkongresses in Basel im Jahr 1911 (vgl. S. 19).

Bis 4. Februar 2018. Museum Kleines Klingenthal, Unterer Rheinweg 26, Basel. www.mkk.ch