Geschenkte Welt

KUNSTMUSEUM BASEL

Valerie Wendenburg, 20. Januar 2017

Im Neubau des 2016 eröffneten Kunstmuseums Basel ist nun auch die gestickte Weltkarte «Mappa» von Alighiero Boetti (1940–1994) zu bewundern (vgl. «Basler Zeitung» vom 4. Januar). Das Werk aus dem Jahr 1988 ist 120 x 214,6 Zentimeter gross und kam durch eine Schenkung aus dem Besitz von Katia und Hans Guth-Dreyfus s.A. in den Besitz des Museums. Auf Nachfrage sagt Katia Guth gegenüber tachles: «Ich habe selbst Jahrzehnte im Kunstmuseum Basel mitgewirkt, und es war mir ein Anliegen, dem Museum zu meinen Lebzeiten ein Geschenk zu machen.» Wichtig sei ihr gewesen, dass Israel auf der Karte sichtbar ist, «sonst hätte ich die Weltkarte sicher nicht erworben», so Katja Guth weiter. Der Künstler Alighiero Boetti habe ihr sehr zugesagt, erzählt sie weiter. Boetti wurde in Turin geboren, er war italienischer Grafiker, Maler und Objektkünstler und zählte seit 1966 zu den Vertretern der Arte Povera.