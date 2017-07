Geschäftliche Erfolge in Japan und Indien

ISRAEL

25. Juli 2017

Pharmakonzern und Innovations-Inkubator machen international von sich reden.

Gleich zwei israelische Firmen haben dieser Tage im internationalen Bereich Schlagzeilen verursacht. Die pharmazeutische Gesellschaft NeuroDerm Ltd. ist für 1,1 Milliarden Dollar in bar an den japanischen Konzern Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation verkauft worden. Das ist der höchste je für eine israelische Firma aus dem Bereich der Gesundheitspflege erzielte Betrag, und einer der höchsten Verkaufspreise, der je für ein israelisches Unternehmen generell erreicht worden ist. NeuroDerm ist eine klinische Pharmagesellschaft, die Medikamentenkombinationen für Störungen des zentralen Nervensystems (CNS) entwickelt. Der Erwerb durch Mitsubishi ist vom Direktorium der Firma einstimmig gutgeheissen worden. NeuroDerm rechnet damit, dass die Transaktion im vierten Quartal 2017 abgeschlossen sein wird. «Wir sind überzeugt», sagte NeuroDerm-CEO Oded Lieberman, «dass dieses Geschäft wichtige Vorteile für die Aktionäre der Firma und für die Parkinson-Patienten erbringen wird, die dringend auf neue Therapien angewiesen sind.»

Die zweite Meldung betrifft die indische Firma Reliance Industries Limited, die laut der israelischen Wirtschaftszeitung «Globes» 25 Millionen Dollar in den Jerusalem Innovation Incubator investiert. Reliance und Motorola Solutions halten je 20 Prozent am Inkubator, und der in Jerusalem domizilierte Fond OurCrowd hält 60 Prozent der Aktien. Die Technologie-Transfergesellschaft Yissum der Hebräischen Universität ihrerseits wird gemäss «Globes» vielversprechende Technologie und Support beisteuern. – Neben den zahlreichen unerfreulichen Meldungen der letzten Wochen bezüglich Sicherheit und Gewalt sind die hier zitierten Entwicklungen zweifelsohne eine willkommene andere Seite des israelischen Alltags. [JU]