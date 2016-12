«Germans and Jews» am Filmfestival Jerusalem

KINO

29. Dezember 2016

Am heutigen Mittwoch läuft die erfolgreiche Dokumentation über das Verhältnis von Deutschen und Juden in der Bundesrepublik erstmals auch in Israel.

Nach erfolgreichen Gastspielen in den USA und Europa hat die Dokumentation «Germans and Jews» nun Premiere in Israel. Der Film lief bereits am 26. Dezember am «Jerusalem Jewish Film Festival» und soll am heutigen Mittwoch erneut gezeigt werden. Anschliessend steht mit Tal Recanati die aus Israel stammende Produzentin von «Germans and Jews» dem Publikum für Fragen zur Verfügung.

Ein kleines Team um die Regisseurin Janina Quint und Produzentin Recanati hat vier Jahre lang an «Germans and Jews» gearbeitet. Ergebnis ist eine ebenso ehrgeizige, wie erfrischend unspektakuläre Dokumentation. Dialog ist das Leitmotiv des 76-Minuten-Films. Gerahmt von einer Übersicht auf historische Entwicklungen wie die bundesrepublikanische Entschädigungspolitik und das jüdische Leben in Deutschland nach 1945, steht eine Abendgesellschaft im Zentrum von «Germans and Jews»: In einem Berliner Privathaus essen und reden Deutsche und Juden gemeinsam an einem Tisch. Die Wortmeldungen sind mal nachdenklich, mal leidenschaftlich und kontrovers.

Es geht um Misstrauen und Ängste jüdischerseits und Unsicherheiten der deutschen Gäste, welche die Schuld der Vorfahren und eigene Mängel an Kenntnissen über Juden und Jüdisches zur Sprache bringen. Der Tischgesellschaft gehören neben den Macherinnen Deutsche verschiedener Herkunft sowie jüdische Neu-Berliner aus Israel und der ehemaligen Sowjetunion an. Sie sind Künstler oder Geschäftsleute und gehören Immigranten-Gruppen an, welche die jüdische Bevölkerung im wiedervereinigten Deutschland von 30'000 auf 200'000 haben anschwellen lassen.



«Germans and Jews» liefert diese und weitere Statistiken. Daneben bieten die Macherinnen Prominente jüdischer und nicht-jüdischer Herkunft wie den unlängst verstorbenen Historiker Fritz Stern auf, sowie die deutschen Akademiker Harald Weltzer, Rüdiger von Voss, Wolfgang Huber und Barbara Hahn. Dazu kommen der in Israel aufgewachsene Publizist Rafael Seligmann, der Sänger Herbert Grönemeyer und Deidre Berger zu Wort, die Leiterin des AJC in Berlin.

Sie alle nehmen kein Blatt vor den Mund, etwa wenn es um deutschen Antisemitismus nach dem Krieg geht. Aber insgesamt herrschen Nachdenklichkeit und Offenheit vor. Sympathisch erscheint dabei, dass der Film weder Versöhnung und Harmonie predigt, noch Konfrontation: Als unaufdringliche Botschaft erscheint lediglich, dass deutsch-jüdischer Dialog auf Augenhöhe nicht nur möglich, sondern auch Alltag geworden ist. Dies fand von der «New York Times» bis zum «Hollywood Reporter» Zustimmung bei der amerikanischen Kritik. [AM]