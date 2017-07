Gerichtsurteil zu Konversionsgesetzgebung verschoben

ISRAEL

5. Juli 2017

Am Dienstag erklärte sich Israels oberster Gerichtshof mit einem Gesuch der Regierung einverstanden, sein Urteil über eine Petition um sechs Monate zu verschieben, welche die volle Anerkennung von durch Reform- und konservative Bewegungen vorgenommenen Konversionen verlangt.

Im Gegenzug hatte sich die Regierung bereit erklärt, die Diskussion eines anderen Gesetzesentwurfes aufzuschieben. Dieser würde jeglicher Konversion die Anerkennung absprechen, die nicht in Israel durch das orthodoxe, staatlich sanktionierte System durchgeführt wird. Letzte Woche hatte das Komitee des Justizministeriums dafür votiert, diesen Gesetzesentwurf vorzuvelegen, doch die Regierung kam nicht umhin, den Aufschrei des Diasporajudentums gegen dieses Vorhaben zur Kenntnis zu nehmen. Bedingung für die Verschiebung nach hinten war dann allerdings, dass das Oberste Gericht seinen Entscheid zum gegenteiligen Entwurf ebenfalls aufschieben würde. In der Vorgeschichte hatte der Gerichtshof im März 2016 das Urteil gefällt, dass der Staat Israel auch Konversionen anerkennen müsse, die durch private orthodoxe Konversionsgerichte in Israel vorgenommen worden seien. Die Folge davon war, dass die Reform- und konservativen Bewegungen des Landes eine Petition einreichten, wonach auch ihre Konversionen anzuerkennen seien. Dies wiederum veranlasste Innenminister Arye Dery, Vorsitzender der ultraorthodoxen Schas-Partei, seinerseits einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der das Urteil vom März 2016 hätte umgehen lassen. Die Reform- und konservativen Bewegungen in Israel halten dem entgegen, dass ein solches Gesetz gegen geltendes Recht verstossen würde, weil das bestehende Recht auf Rückkehr nach Israel auch für alle gültig sei, welche in anerkannten jüdischen Gemeinden konvertierten und keinen Unterschied macht, ob eine solche Konversion in Israel oder in der Diaspora und nach orthodoxen, konservativen oder Reform-Regeln stattfand. Das Recht auf Rückkehr beinhaltet die automatische Erteilung der israelischen Staatsbürgerschaft für alle Einwanderer, die zumindest einen jüdischen Grosselternteil aufweisen können oder zum Judentum konvertiert haben. Der Vorsitzende des israelischen Reformjudentums Rabbiner Gilad Kariv sagte zum vorläufigen Patt in dieser kontroversen Angelegenheit, dass der Aufschrei der Diasporajuden es der Regierung nicht erlauben würde, dem rabbinischen Establishment das Kontrollmonopol über die Eingangstüre zum jüdischen Volk zu überlassen. In den kommenden sechs Monaten dürften sich jedenfalls die Debatten zu diesem Thema wohl eher noch verschärfen. [TA]