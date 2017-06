Gerichtsbeschluss gegen El Al Platzwechsel-Politik

ISRAEL

26. Juni 2017

El Al Flugbegleiter dürfen künftig Passagiere nicht mehr zu einem Platzwechsel auffordern, wenn Ultraorthodoxe sich weigern, neben Mitreisenden des anderen Geschlechts zu sitzen.

Durchgesetzt hat diesen gerichtlichen Entscheid die 83-jährige Holocaustüberlebende Renee Rabinowitz, die 2015 in der Businessklasse eines El Al Flugs von Newark nach Tel Aviv vom Kabinenpersonal aus dem von ihr reservierten Sitz komplimentiert wurde, weil ein ultraorthodoxer Passagier sich weigerte, neben sie zu sitzen. Die Jerusalemer Friedensrichterin Dana Cohen-Lekach sprach Rabinowitz auch eine bescheidene Entschädigung für die erlebte Unbill zu. Als die Klage eingereicht wurde, verteidigte El Al ihre Politik damit, dass sie ein höchstmögliches Mass an Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung aller Passagiere zu gewährleisten versuche und dass auch in Fällen, bei denen sich ein Passagier etwa durch Kleinkinder gestört fühle, die Flugbegleiter das Problem durch Platzwechsel zu lösen versuchten. Ausserdem komme es auch vor, dass ultraorthodoxe Frauen nicht neben Männern sitzen wollten. Man gebe sich a priori Mühe, alle Wünsche von Passagieren zu berücksichtigen. Trotz öffentlichen Drucks durch eine Kampagne und eine Petition im Jahr 2014 blieb die Fluggesellschaft dabei, vorwiegend Frauen durch das Kabinenpersonal neu zu platzieren, wenn sich Ultraorthodoxe weigerten, neben ihnen zu sitzen. Durch solche Platzrochaden wurden, wenn sie nicht ohne Diskussionen abliefen, auch regelmässig Startverzögerungen verursacht. Nun wird El Al ihre diesbezügliche Politik ändern müssen; sechs Monate Zeit wurden ihr zugesprochen, um ihr Kabinenpersonal entsprechend zu schulen. Spätestens nach Ablauf dieser Frist werden Ultraorthodoxe missliebige Sitznachbarinnen selbst ansprechen und um einen Platzwechsel bitten müssen – Flugbegleiter dürfen dies dann nicht mehr tun. Rabinowitz zeigte sich über den Entscheid sehr erfreut – nicht des bescheidenen Geldbetrags wegen, den sie als Entschädigung erhält, sondern weil, wie sie sagte, die Richterin «die Sache verstanden» habe. Mit ihr freuten sich auch Organisationen wie das Israel Religious Action Center, das der Klägerin eine ihrer zwei juristischen Beraterinnen zur Seite gestellt hatte. Dieser Sieg, so sagte eine Vertreterin des Zentrums, sei einer in einer langen Reihe und richte sich gegen den Ausschluss von Frauen in der israelischen Öffentlichkeit. [TA]