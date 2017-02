Gerichtliche Niederlagen für Israel-Boykott

SPANIEN

14. Februar 2017

Ausschluss des Sängers Matisyahu von einem Musikfestival als Diskriminierung gewertet.

Spanische Gerichte haben die Resolutionen in den Ortschaften Xeraco und Olesa de Monserrat zu Gunsten eines Israelboykotts annulliert und die Eröffnung einer strafrechtlichen Untersuchung gebilligt gegen die Organisatoren eines Musikfestivals, die den jüdischen Sänger Matisyahu von der Teilnahme ausschliessen wollten. Die Entscheidungen der betreffenden Lokalräte waren im vergangenen Monat unabhängig voneinander von Gerichten in Valencia und Barcelona getroffen worden, wie die pro-israelische Gruppe ACOM mitteilte. ACOM hat in den letzten Monaten schon ähnliche Annullierungen von Beschlüssen in mindestens einem dutzend von spanischen Stadtverwaltungen durchgesetzt. Für ihre Urteilsfindung zitierten die Gerichte verschiedene Grundsätze, wie juristische Themen und eine unvereinbare Verletzung anti-diskriminatorischer Gesetze. Das Urteil von Xeraco bei Valencia kehrte eine Resolution um, die im vergangenen Mai das gleiche Gericht veranlasst hatte, eine Verfügung gegen jegliche Aktion für israelische Firmen und Institutionen zu veröffentlichen. Das Gericht von Barcelona sagte in seinem Beschluss am nächsten Tag, dass Olesa de Monserrat «verfassungswidrige Einschränkungen gegen die Freiheit persönlicher Meinungen und Glaubensbekenntnisse» verfügt habe. Bis jetzt haben über 50 spanische Stadtverwaltungen die Grundsätze der Boykottorganisation BDS gegen Israel unterstützt – die höchste Zahl irgendeines europäischen Staates. Die spanische Gerichtsbarkeit hat in den letzten Monaten eine striktere Haltung gegen diese Praxis zur Anwendung gebracht. Ein anderes Gericht in Valencia hat letzte Woche die Untersuchung des Verhaltens der Organisatoren des Rototom Sunsplash Festivals von 2015 angeordnet. Damals war die Teilnahme von Matisyahu als einzigem jüdischen Sänger unter BDS-Druck zuerst gestrichen worden. Angesichts der starken Proteste wurde der Künstler aber wieder eingeladen, ohne dass Matisyahu die zuerst verlangte Erklärung zu Gunsten eines Palästinenserstaates als einziger der eingeladenen Künstler unterzeichnen musste. Die Klage gegen das Festival war von der jüdischen Gemeinde Madrid eingereicht worden. [TA]