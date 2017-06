Gericht verbietet den Film «Wonder Woman»

TUNESIEN

13. Juni 2017

Grund ist der IDF-Militärdienst der Schauspielerin Gal Gadot.

Ein tunesisches Gericht hat die Vorführung des Films «Wonder Woman» verboten. Als Grund wird die Tatsache angegeben, dass Gal Gadot, 32, der Star des Films, in der israelischen Armee Dienst geleistet hat. Anfänglich hatte das tunesische Kulturministerium beabsichtigt, den Streifen zur Vorführung freizugeben, doch jetzt beugte es sich dem Urteil der Richter, die befunden hatten, die Vorführung vorübegehend bis zur Fällung eines endgültigen Entscheids zu untersagen. Das Begehren war von der säkularen Volksbewegungspartei eingereicht worden, die Gal Gadot als «Partnerin zu den jüngsten israelischen Aggressionen im Gazastreifen» bezeichnet hat. Ähnlich reagierte auch Libanon, während ein palästinensisches Kino in Ramallah in de Westbank den Film «aus politischen Gründen im Zusammenhang mit der israelischen Besetzung und der israelischen Schauspielerin im Film» nicht zeigt. Gal Gadot selber schämt sich ihres israelischen Erbes in keine Weise. In einer 2014 während des Gazakriegs weit verbreiteten Facebook-Botschaft lobte sie die israelische Armee ganz offen. [TA]