ALEKSANDRA CYBULSKA

ANDREAS MINK, 27. Oktober 2017

Am vergangenen Donnerstag hat das Yad Vashem Holocaust Memorial in Israel die Polin Aleksandra Cybulska als «Gerechte unter den Völkern» geehrt. Cybulska ist 100 Jahre alt und wurde gemeinsam mit ihrem 2002 verstorbenen Gatten Kazimierz Cybulski ausgezeichnet. Das Ehepaar hatte im Frühjahr 1942 ein jüdisches Mädchen namens Sonia Berkowicz vor den Nazis gerettet. Damals waren das Mädchen und ein Bruder aus dem Warschauer Ghetto zum Haus der Cybulskis im Dorf Jakszyce gekommen und hatten um Nahrungsmittel gebeten. Das junge Paar gab den Kindern Unterschlupf. Der Junge kehrte nach einigen Tagen in das Ghetto zurück und wurde später mit den übrigen Angehörigen der Familie Berkowicz von den Deutschen ermordet. Sonia blieb jedoch bis 1943 bei den Cybulskis, die anschliessend ein neues Versteck für sie fanden und das Mädchen einige Monate später wieder aufnahmen. Sonia lebte bis 1946 bei Familie Cybulski und wanderte dann in die USA aus. Dort lebt Berkowicz weiterhin; die mittlerweile 85-Jährige hat drei Kinder. Yad Vashem hat insgesamt 26 513 Menschen als «Gerechte unter den Völkern» ausgezeichnet. Aleksandra Cybulska lebt heute in der polnischen Stadt Gdynia und nahm die Auszeichnung dort von der israelischen Diplomatin Ruth Cohen-Dar entgegen.