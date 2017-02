Genf legalisiert Sans-Papiers

GENF

Leoni Vögelin, 24. Februar 2017

Der Kanton Genf erteilt in einem schweizweit einzigartigen Pilotprojekt illegalen Einwanderern eine Aufenthaltsbewilligung und bekämpft somit auch die Schwarzarbeit. Der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Maudet (FDP) lancierte in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Migration schon vor zwei Jahren ein geheimes Pilotprojekt zu diesem Zwecke. «Operation Papyrus» erlaubte es Sans-Papiers, eine Aufenthaltsbewilligung Typ B zu erhalten. Für Ruth Dreifuss, die seit Jahren als freiwillige Helferin in einer Anlaufstelle für Sans-Papiers arbeitet, ist diese Entwicklung ein grosser Erfolg und ein persönlicher Triumph. Sie und wenige andere Eingeweihte wussten laut «Der Bund» von dem geplanten Entscheid, der nun in die Tat umgesetzt werden konnte. Unter klar vereinbarten Bedingungen wird der Status der Sans-Papiers legalisiert, um diesen Menschen eine berechtigte Existenz in der Gesellschaft einzuräumen. Eltern von schulpflichtigen Kindern, die seit fünf Jahren in Genf leben, ist es neu möglich, einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Als Bedingungen gelten zudem das Beherrschen der französischen Sprache auf dem Niveau A2 sowie ein leeres Betreibungs- und Strafregister und die eigene Finanzierung des Lebensunterhalts. Für Personen ohne schulpflichtige Kinder gilt eine ununterbrochene Aufenthaltsdauer von mindestens zehn Jahren. Von den geschätzten 76 000 Sans-Papiers in der Schweiz leben rund 13 000 in Genf. Die Mehrheit der Sans-Papiers wohnt im deutschsprachigen Raum, in Städten wie Bern, Basel und Zürich. Diese urbanen Zentren seien laut Maudet jedoch nicht bereit, eigene Projekte in die Tat um zu setzen. Auch sie sollten handeln, so der Appell von Cornelia Lüthy, Vizedirektorin im Staatssekretariat für Migration, gegenüber dem «Der Bund».