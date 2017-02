Genesis-Preis für 2017 geht an Anish Kapoor

DER JÜDISCHE NOBELPREIS VERGEBEN

8. Februar 2017

Sohn einer Bagdader Jüdin und eines indischen Vaters.

Anish Kapoor, ein innovativer Künstler und langjähriger gesellschaftlicher Aktivist, ist mit dem Genesis-Preis für 2017, dem mit einer Million Dollar dotierten, so genannten jüdischen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Der Sohn einer aus Bagdad stammenden jüdischen Mutter und eines indischen Vaters, schliesst sich prominenten Preisträgern wie Itzhak Perlman, dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und Schauspieler Michael Douglas an. Der in Bombay geborene Kapoor, der mit 16 nach Israel übersiedelte, seit den 1970er Jahren aber in Grossbritannien wohnt, will mit der Preissumme nach eigenen Angaben helfen, die syrische Flüchtlingskrise zu lindern und will darüber hinaus versuchen, das Engagement der jüdischen Gemeinschaft in einer globalen Bemühung auszudehnen, Flüchtlingen zu helfen. Im Bürgerkrieg haben über 12,5 Millionen Syrer, darunter rund 2,5 Millionen Kinder, ihr Obdach verloren. – Der Genesis-Preis anerkennt Personen, die in ihrem Berufsfeld internationale Anerkennung gefunden haben, und deren Handlungen und Erfolge eine Verpflichtung jüdischen Werten, der jüdischen Gemeinschaft und dem Staat Israel gegenüber zum Ausdruck bringen. Der Genesis-Preis wird gemeinsam von der Genesis-Preisstiftung, dem Büro des israelischen Premierministers und der Jewish Agency verliehen. Zu Kapoors Arbeiten zählen «Turning the World Upside Down» im Israel-Museum, «Cloud Gate» im Millenium Park von Chicago und das «Orbit» in London. 2013 ist der Preisträger zum Ritter geschlagen worden. Natan Sharansky, Vorsitzender der Jewish Agency sagte von Kapoor, er wirke sein ganzes Leben lang gegen die Gleichgültigkeit. «Seine Botschaft ist klar, kraftvoll und inspirierend». [TA]