Generalmajor verstorben

YITZHAK PUNDAK

Jacques Ungar, 1. September 2017

Im biblischen Alter von 104 Jahren ist diese Woche der Karriereoffizier, Zivilangestellte und Diplomat Generalmajor d. R. Yitzhak Pundak ge-storben. Der Offizier gehörte den IDF seit deren Gründung an und hatte im israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948 das 53. Battalion der Givati-Brigade geschaffen. Pundak war auch der Begründer der Nahal-Einheit und diente als deren erster Kommandant. Er war zudem Bürgermeister von Arad. 2013 beförderte der damalige israelische General-stabschef Benny Gantz den damals bereits 100 Jahre alten Pundak zum Generalmajor. Damit löste die israelische Armee, wie die «Times of Israel» schreibt, ein Versprechen ein, dass der damalige General-stabschef Moshe Dayan vor fast 60 Jahren bereits gegeben hatte. Neben seiner militärischen Karriere diente Pundak 1962 bis 1965 als der Administrator des Regionalrats von Arad. Anschliessend leitete er diesen Regionalrat ein Jahr lang, bevor er 1965 zum Botschafter Israels in Tansania ernannt wurde. In den 1970er-Jahren stand der Verstorbene der Delegation der Jewish Agency in Argentinien vor. 1971 kehrte Yitzhak Pundak für eine kurze Zeit in die Reihen der Armee zurück, wo er als Brigade-general das Amt des Gouverneurs für die Sinaihalbinsel und den Gazastreifen übernahm. 1973 aber verliess er die IDF endgültig. Der 1913 in Polen geborene Yitzhak Pundak, der 1933 ins damalige Palästina einwanderte, wurde auf eigenen Wunsch im Kibbuz Nitzanim in Süden Israels neben seiner Gattin Masha beigesetzt. Der Kibbuz fiel 1948 an die Ägypter, doch Israel eroberte den Ort 1967 wieder zurück. Pundak hinterlässt drei Kinder, vier Enkel und zahlreiche Urenkel.