SARAJEVO

24. Mai 2017

Der Präsident des Schweizerischen evangelischen Kirchenbunds (SEK) hat in Sarajevo den bosnischen Grossmufti getroffen und mit ihm eine gemeinsame Charta unterzeichnet. Darin bekennen sich die bosnischen Muslime zu Rechtsstaat und Gleichberechtigung nach Schweizer Vorbild. SEK-Präsident Gottfried Locher und Grossmufti Husein Kavazovic unterzeichneten das Dokument am vergangenen Freitag, im Beisein von Bakir Izetbegovic, der für die muslimischen Bosniaken im Staatspräsidium sitzt. Locher sei auf Einladung des Oberhauptes der bosnischen Muslime nach Bosnien und Herzegowina gereist, so teilte es der SEK am Dienstag mit. In der sogenannten Sarajevo Message bekennen sich die Muslime zu den schweizerischen Werten. Explizit genannt wird, dass alle Menschen frei seien, ihre Religion zu wählen. Zudem wird religiös motivierter Terrorismus verurteilt, unabhängig davon, in welcher Religion er auftritt. Die bosnischen Muslime sind nicht die ersten, die sich schriftlich zu Schweizer Werten wie Laizismus und Rechtsstaat bekennen. Erst im März unterzeichneten die zwei wichtigsten Vereinigungen von albanischen Muslimen in der Schweiz ein gemeinsames Bekenntnis, in dem sie sich zur Trennung von Religion und Staat sowie dem Vorrang der Schweizer Gesetzgebung vor allen religiösen Regeln bekannten. Die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz wird auf 450 000 Personen geschätzt. Innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft bilden die Muslime bosnischer, türkischer und albanischer Abstammung die grössten Gruppen.