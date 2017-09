Gemalte Erinnerungen  an das Schtetl

Bildlegende Das Gemälde «Der Jude in Schwarz-Weiss» von Marc Chagall aus dem Jahr 1914 gehört der Sammlung des Basler Kunstmuseums.

Bevor er sich mit Unmengen lithografierter Liebespaare, Blumenbilder und Zirkusszenen der Massenproduktion verschrieb, hatte Marc Chagall (1887–1985) ein wesentliches Stück europäischer Kunstgeschichte mitgeschrieben. Als der im weissrussischen Witebsk geborene Universalkünstler fast 100-jährig in Saint-Paul-de-Vence starb, konnte er auf vielerlei wichtige Lebensstationen in Ost und West zurückblicken. Für seine künstlerische Entwicklung und für den Fortgang der Kunstgeschichte waren jedoch nur gerade ein Dutzend Jahre von Bedeutung, die von 1910 bis 1914 in Paris und anschliessend bis 1922 in Russland verbrachte Zeit des Aufbruchs in die Moderne. In jener Zeit gehörte Chagall, ohne seine figürliche Malerei zu-gunsten der abstrakten Kunst aufzugeben, zur Avantgarde.

Mit Gemälden wie «Ich und das Dorf» (1911) und «Hommage à Apollinaire» (1912), in denen er sich in Paris mit dem Kubismus und dem Orphismus auseinander gesetzt hat, mit dem von russischer Volkskunst inspirierten «Viehhändler» (1912) und dem Selbstbildnis (1914) in antinaturalistischer Farbgebung (beide im Kunstmuseum Basel) schuf er herausragende Meisterwerke verschiedener Stilrichtungen. Obschon er sich immer da-gegen verwehrte, ein jüdischer Künstler zu sein, und als universeller Künstler gelten wollte, gilt sein «Jude in Schwarz-Weiss» (1914), der sich ebenfalls im Basler Kunstmuseum (Stiftung Im Obersteg) befindet, geradezu als Aushängeschild für jüdische Kunst im 20. Jahrhundert.

Basler Ausstellungen

Zwei bedeutende Chagall-Ausstellungen zeigte schon die Kunsthalle Basel, 1933 eine grosse Retrospektive und 1956 die Übersicht «Werke aus den letzten 25 Jahren». Jetzt ist es das mit Hauptwerken gut bestückte Kunstmuseum Basel, das die zweifellos interessanteste Sicht auf den ebenso umtriebigen wie umstrittenen Künstler bietet. Es knüpft inhaltlich und bezüglich des zeitlichen Rahmens an so erfolgreiche Vorgänger an wie «Die russischen Jahre 1906–1922» Schirn Kunsthalle, Frankfurt 1991; «Chagall en Russie», Fondation Pierre Gianadda, Martigny (1991); «Bilder, Träume, Theater 1908–1920», Jüdisches Museum Wien (1994); «Marc Chagall 1907–1917» Kunstmuseum Bern (1995) und Los Angeles County Museum (1996); «Early Works from Russian Collections», The Jewish Museum, New York (2001) und «Meister der Moderne», Kunsthaus Zürich (2013). Von diesen Ausstellungen unterscheidet sich die aktuelle in Basel ganz besonders durch den bis dahin vernachlässigten Schwerpunkt auf historischen Fotografien.

Die spätestens im Zweiten Weltkrieg untergegangene Welt der Schtetl, wie sie unzählige von Chagalls Gemälden und selbst noch den 1922 für Paul Cassirer in Berlin radierten Zyklus «Mein Leben» prägt, übte den denkbar grössten Einfluss auf den in die französische Metropole übersiedelten Künstler aus. Orientierte er sich dort als Maler an der intensiven Farbigkeit der um Henri Matisse versammelten Fauves und am Orphismus seines Freundes Robert Delaunay, so liess er sich in seiner Formensprache vor allem von der jüdischen Volkskunst Weissrusslands inspirieren. Zum Verständnis von Chagalls entsprechendem Frühwerk tragen in der Basler Ausstellung zahlreiche Fotografien von Solomon Judowin bei. Sie entstanden zwischen 1912 und 1914 auf ethnografischen Expeditionen, die Semen An-Ski mit der Absicht organisierte, das damals schon von politischen Veränderungen bedrohte und von Pogromen erschütterte Schtetl-Leben zu dokumentieren. Aus den Fotosammlungen Ruth und Peter Herzog im Jacques Herzog und Pierre de Meuron Kabinett Basel stammen Reportagefotografien von Viktor Bulla, Pawel Schukow und Jakow Steinberg. Sie geben die nach der Oktoberrevolution von 1917 erfolgten Umbrüche wieder, mit denen Chagall als Lehrer an der Staatlichen Schule für Schöne Künste in Witebsk 1919 konfrontiert worden war.

Die vier grossen Rabbiner

Nebst diesen fotografischen Erinnerungen an das Schtetl sind in Basel erstmals die damit eng verbundenen sogenannten «Vier grossen Rabbiner» (1914/15) zu sehen. Wie das oben erwähnte Selbstbildnis von 1914 befinden sich drei davon in der Sammlung Im Obersteg, «Der Jude in Grün», «Der Jude in Rot» und der schon früh berühmt gewordene «Jude in Schwarz-Weiss». Dieses in drei Fassungen überlieferte Gemälde mit den Titelvarianten «Der Rabbiner im Gebet» und «Der Jude im Tallith» stellt ebenso wenig wie die drei anderen einen Rabbiner, sondern einen Bettler dar. Wie er in seinen Erinnerungen im Buch «Mein Leben» (Stuttgart, 1959) schreibt, malte Chagall einen solchen, dem er den Gebetsmantel seines Vaters umlegte, um das Bild auch mit den Tefillin anzureichern. Kopierte er dieses vermeintliche Porträt eines Rabbiners beim Morgengebet nach 1920 zweimal, so blieb es beim Rabbinerporträt «Die Prise» (1912) bei zwei Versionen. Die zwischen 1923 und 1926 entstandene zweite gehört zu den weiteren Highlights der Chagall-Werkgruppe im Basler Kunstmuseum.

Gekrönt wird dieses einzigartige Ensemble durch das ganz vom Geist des Schtetls erfüllte Ölbild «Der Viehhändler». Kündet sich in den «Vier grossen Rabbinern» ein neuer Realismus an, so ist diese volkstümliche Szene noch stark vom Kubismus geprägt. Zusammen mit dem Bild «Russland, den Eseln und anderen», das wie so manches weitere Werk Chagalls seinen Titel dem Westschweizer Dichter Blaise Cendrars verdankt, mit «Ich und das Dorf», «Hommage à Apollinaire» sowie anderen Meisterwerken war es erstmals in Herwarth Waldens avantgardistischer Galerie «Der Sturm» gezeigt worden. Von den 34 Ölbildern und rund 120 grafischen Werken jener ersten Einzelausstellung Chagalls, die der Berliner Kunsthändler 1914 dem jungen Russen gewidmet hatte, gelangten viele in die renommiertesten Museen der Welt. Während sich die surreal an-mutende Gouache-Version (1911) von «Ich und mein Dorf» im Kunstmuseum Basel (Kupferstichkabinett) befindet, zählt die 1914 in Öl gemalte Zweitfassung zu den Glanzlichtern des Museum of Modern Art in New York. l

16. September bis 21. Januar 2018, Kunstmuseum Basel, Neubau, St. Alban-Graben 16, Basel. kunstmuseumbasel.ch