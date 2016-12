Gelegenheit für «historischen Wandel» mit der neuen US-Administration?

NETANYAHU HOFFT AUF TRUMP

21. Dezember 2016

Bemerkungen des israelischen Premiers in geschlossenen Treffen.

Donald Trumps Präsidentschaft werde es Israel und den USA ermöglichen, gemeinsame Schritte in verschiedenen diplomatischen und Sicherheitsbereichen voranzutreiben, was in der Zeit der Administration Obama nicht möglich gewesen sei. Das soll der israelische Premier Netanyahu laut einem Bericht in der Zeitung «Haaretz», die ein hochrangiges israelisches Kabinettsmitglied zitierte, an diversen geschlossenen Treffen in den letzten zwei Wochen geäussert haben. Demnach basieren die grossen Erwartungen Netanyahus auf den Gedanken, die Yossi Cohen, der Chef des Mossad-Geheimdienstes und Jacob Nagel, der amtierende Berater des israelischen Nationalen Sicherheitsrats von M ichael Flynn gehört haben, den Trump zu seinem nationalen Sicherheits Berater bestimmt hat. Beide Israeli sind vor einigen Wochen mit Flynn in den USA zusammengekommen. Netanyahu bezeichnete das Treffen der Beiden mit Flynn als «ausgezeichnet». Was sie von ihm gehört hätten, stellen nach Meinung des zitierten Ministers einen echten «Wendepunkt» in der amerikanischen Aussenpolitik im Allgemeinen und gegenüber Israel und dem Nahen Osten in einer breiteren Perspektive insbesondere dar. «Hier ist eine Chance», wiederholte der Minister Netanyahus Worte. «Wir können historische Veränderungen bewerkstelligen.» [JU]