Geiseln von Iran und Hizbollah

ZUR LAGE IN ISRAEL

Israel Harel, 24. März 2017

Hizbollah-Chef Hassan hat mehrfach damit gedroht, seine Raketen auf den nuklearen Reaktor von Dimona, auf den Ammoniak-Tank in der Bucht von Haifa und auf andere strategische Ziele abzufeuern. Yoel Strick, der scheidende Leiter des israelischen Zivilschutzkommandos, gab zu, dass die Hizbollah heute rund 150 000 Raketen besitze, von denen viele ganz Israel abdecken würden. Wir seien gut vorbereitet, bemerkte er, doch gebe es «nie eine vollständige militärische Antwort auf ein so riesiges Arsenal».

Wie kommt es, dass die mächtigen und Ehrfurcht einflössenden israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) diese Terrororganisation nicht daran gehindert haben, so viele Raketen zu erwerben? Wenn die Organisation Salven von Tausenden von Raketen abschiesst, wird es Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten davon gelingen, Verteidigungsgürtel zu durchdringen und Tod und Verwundung zu säen sowie Infrastruktur und anderes zu zerstören, den Nahrungsmittelnachschub zu unterbrechen sowie den Transport zu Boden und in der Luft, die medizinische Versorgung, die Wirtschaft und wer weiss, was sonst noch.

Der zweite Libanon-Krieg lieferte ein kleines Beispiel für ein solches Szenario. Damals gelang es der israelischen Luftwaffe, die Langstreckenraketen der Hizbollah ausser Funktion zu setzen, aber sogar die taktischen Geschosse verursachten strategischen Schaden. Sie fügten der Zivilbevölkerung Verluste zu, richteten viel Schaden an, was Panik auslöste und eine Massenflucht in der Bevölkerung bis hin zu Bürgermeistern und Figuren des öffentlichen Lebens.

Im August 1970, nach anderthalb Jahren des Abnützungskriegs mit Ägypten, in dem 400 Soldaten und Zivilisten getötet worden sind, wurde ein Waffenstillstand zwischen Israel und Ägypten unterzeichnet. Am Tag danach begann Kairo in krasser Verletzung des Abkommens mit der Platzierung sowjetischer Flugabwehrraketen entlang des Suezkanals. Israel protestierte, unternahm aber aus einem Gefühl der Lustlosigkeit und wegen interner Konflikte nichts, um diese flagrante Verletzung zu verhindern.

Auf diese Weise begann die Politik der Zurückhaltung, die damit endete, dass die Luftwaffe und der Rest der IDF im Jom-Kippur-Krieg von 1973 einen hohen Preis an Flugzeugen und Leben zahlten. Das wiederum führte zu einer gefährlichen Erosion von Israels Fähigkeit, den Kampf fortzusetzen. Hätte die Luftwaffe diese Raketen auf ihrem Weg an den Suezkanal bombardiert, wäre es, wie ägyptische Generäle in ihren Memoiren geschrieben haben, zweifelhaft gewesen, ob sie 1973 die erforderlichen Infanterietruppen und gepanzerten Divisionen nach vorne hätten verlegen können, um den Kanal zu überqueren.

Die primäre Sünde, die es Nasrallah jetzt erlaubt, wiederholt seine Drohungen auszustos­sen, war Resolution 1701 des Uno-Sicherheitsrats am Ende des zweiten Libanon-Kriegs. Rund 15 000 Unifil-Soldaten waren in Libanon stationiert im Bestreben, die Hizbollah zu hindern, sich wieder aufzurüsten und israelische Invasionen zu stoppen. Die Resolution hielt spezifisch fest, dass die Unifil Gewalt anwenden könne, um die Erfüllung des Textes zu gewährleisten. Effektiv aber wurde der Raketenschmuggel wieder aufgenommen noch bevor die letzten israelischen Einheiten Libanon verlassen hatten. Und dieses Mal geschah dies in Quantitäten und einer Qualität, die der Hizbollah bis dahin nicht zur Verfügung gestanden hatten. Die Unifil sass einfach da, so wie sie es heute tut, völlig überflüssig.

Der vom enormen Ausmass des Scheiterns der Kampagne erdrückten Führungsschicht Israels fehlte es an der mentalen Energie, um die IDF, die sich verständlicherweise auch besiegt vorkamen, anzuweisen, den Raketenschmuggel zu unterbinden, und sei es auch zum Preis der Rückkehr nach Libanon. Hätte Israel diese Wiederaufrüstung rechtzeitig verhindert, hätten Tausende israelischer und libanesischer Leben gerettet werden können, Menschen, die vielleicht sterben müssen, wenn Nasrallah auf den entsprechenden Befehl aus Teheran hin seine Drohungen wahrmacht.

Hier liegt das Wesen der Politik der inzwischen zur Doktrin gewordenen Zurückhaltung verborgen, die israelische Regierungen und die IDF seit Jahrzehnten befolgen. Wer diese Politik unter dem Deckmantel der «verantwortungsbewussten Politik» lobt, handelt in Tat und Wahrheit verantwortungslos. Israelische Regierungen der jüngsten Vergangenheit, die der Hizbollah (und auch der Hamas im Süden) die erneute Aufrüstung mit einer derart grossen Quantität an Raketen erlaubt haben, haben die israelische Bevölkerung zu Geiseln Irans gemacht. Wie am Vorabend des

Jom-Kippur-Krieges warten wir auch jetzt wieder darauf, dass uns der Feind den ersten, zahllose Opfer und Schaden verursachenden Schlag verabreicht. Vor dem Hintergrund des Geschehens in Iran, Syrien, Libanon und Gaza wird dies früher oder später geschehen.

Wir werden gewinnen, doch der Preis der Zurückhaltung dürfte hoch sein. Sehr hoch.

Israel Harel ist Gründer des Instituts für religiösen Zionismus am Shalom-Hartman-Institut, Jerusalem, und des Rats für jüdische Gemeinden in Judäa und Samaria (früher auch im Gazastreifen), er präsidierte den Rat bis 1995 und ist regelmässiger Kolumnist bei «Haaretz».