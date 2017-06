Die Hebräische Universität hat dieser Tage ihr neues interdisziplinäres Zentrum für Gehirnwissenschaften eingeweiht. Es wurde zur Verstärkung der Zusammenarbeit und im Bestreben der Förderung von Durchbrüchen in der Gehirnforschung er-richtet. Über 400 Personen nahmen an der Einweihungszeremonie des Edmond-und-Lily-Safra-Zentrums für Gehirnwissenschaften (ELSC) teil, das als das grösste neurowissenschaftliche Zentrum in ganz Israel gilt. Unter den Gästen fand sich auch der britische Architekt Lord Norman Foster, dessen Firma das Gebäude entworfen hat. Rafi Aviram,- der Exekutivdirektor- des ELSC, über den Zweck des neuen Zentrums: «Der Gedanke hinter dem Projekt ist, alle Wissenschafter der Gehirnforschung, die interdisziplinäre Forschung an der Universität betreiben, unter einem Dach zusammenzuziehen. So können sie einander näher sein, was sowohl ihre Beziehungen als auch ihre Forschung beflügeln wird.» Die Eröffnung des neuen Gebäudes, dessen Errichtung 58 Millionen Dollar verschlungen hat, ist auf den kommenden Oktober veranschlagt. Das Zentrum ist Bestandteil eines Budgets von 150 Millionen Dollar, die für das Projekt mobilisiert worden sind. Die Forscher werden dabei die Möglichkeit haben, sich mit einem extrem weit gefächerten Themenkreis zu befassen, der vom Studium einzelner Moleküle bis zum gesamten Gehirn, von der kognitiven Psychologie bis zur Computer-Neurowissenschaft reichen wird. Die Wissenschafter folgen dabei einem interdisziplinären Programm zur Entdeckung der kausalen Verbindungen zwischen Genen, Neuronen und Kreisläufen, aus denen sich die Kognition und das Verhalten er-geben. Das Gebäude selber soll den interdisziplinären Zugang zur Forschung zum Ausdruck bringen. Es handelt sich um Norman Fosters erstes- Projekt in Israel.