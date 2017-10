Geheimreise Kushners nach Saudi-Arabien

USA-NAHOST

30. Oktober 2017

Jared Kushner war vergangene Woche in Nahost. Anscheinend sucht der Präsidenten-Berater einen regionalen Ansatz für einen Frieden zwischen Israel und Palästinensern.

Rechtzeitig zu einem Überraschungs-Dinner für Gattin Ivanka im Washingtoner «Trump International Hotel» war Jared Kushner Samstagnacht wieder zurück in der amerikanischen Hauptstadt. Wie gestern Sonntag bekannt wurde, war der Schwiegersohn und Berater des US-Präsidenten zuvor am Mittwoch mit einer Linienmaschine zu einer Geheimvisite nach Saudi-Arabien geflogen. Dort hat sich Kushner angeblich unter anderem mit dem Kronprinzen Mohammad Bin Salman getroffen.

Dies war der dritte Besuch Kushners in der fundamentalistischen Ölmonarchie. Aus seiner Umgebung verlautet, er betrachte Ägypten und die Saudis als Schlüssel zu einer friedlichen Beilegung des Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern. Ein solcher, regionaler Ansatz ist nicht neu und setzt auf den Druck arabischer Nachbarn und Geldgeber auf die Palästinenser, um diesen Kompromisse mit Israel schmackhaft zu machen.

Ergebnisse des Besuchs wurden bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Kushner ist gemeinsam mit der stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberaterin Dina Powell und dem Nahost-Beauftragten der Trump-Regierung, Jason Greenblatt, gereist. Greenblatt ist anschliessend in das jordanische Amman und nach Kairo geflogen, sodann nach Ramallah in der Westbank. Gestern Sonntag weilte der ex-Anwalt Trumps in Jerusalem.

Kushner hat sich in letzter Zeit aus Trumps Aussenpolitik zurückgezogen und etwa seine Rolle in den Beziehungen zu China reduziert. Das Thema Nahost scheint dem 36-Jährigen jedoch weiterhin am Herzen zu liegen. [AM]