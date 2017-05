Geheimes Treffen

BASEL

Valerie Wendenburg , 19. Mai 2017

Gestern Donnerstag traf sich eine Delegation aus Israel mit Vertretern des Regierungsrats im Basler Rathaus.



Es bleibt wie gehabt: Konkrete Informationen gibt es keine, nur Gerüchte. Fest steht, dass am Donnerstag eine Delegation aus Israel mit Basler Politikern im Rathaus der Stadt zusammenkam. Es geht einmal mehr um die Planung einer möglichen Feier zum 120. Jubiläum des Ersten Zionistenkongresses in Basel. Den Besuch der israelischen Delegation in der Schweiz bestätigte die israelische Botschaft in Bern gegenüber tachles: «Im Moment ist sie in Basel, um die die anstehenden Anlässe zu diskutieren» hiess es am Donnerstagmittag, und es wurde betont, dass die Verantwortlichen der Botschaft hofften, nähere Auskünfte geben zu können. Ein erstes informelleres Treffen fand im Dezember in Basel statt gefolgt von weiteren (tachles berichtete). Seit April ist bestätigt, dass das 120-Jahr-Jubiläum des Ersten Zionistenkongresses in Basel begangen werden soll - allein über die Art und Grösse des Anlasses geben die Organisatoren bisher keine Informationen preis. Im Gespräch mit tachles bestätigte Israels Botschafter Jacob Keidar den geplanten Anlass, inzwischen erfolgte auch ein Scheiben Israels nach Basel. Die Zionistische Weltorganisation und die Israelische Regierung liessen die Schweizer bisher im Regen stehen, die den Anlass mit planen und für ausreichende Sicherheit in Basel sorgen müssen. Der Regierungssprecher des Kantons Basel-Stadt, Marco Greiner, schien überrascht über die Tatsache, dass tachles überhaupt Kenntnis von dem Treffen hatte, das er offiziell nicht bestätigen wollte. Er sagte aber, dass es ganz im Sinne des Regierungsrats sei, die Bevölkerung möglichst bald konkreter über die Feierlichkeiten informieren zu können. Bereits Ende April hatte die Staatskanzlei ein Schreiben der Zionistischen Weltorganisation erhalten, über dessen Inhalt nichts bekannt gegeben wurde. Nicht nur die Behörden selbst, auch die Hotels, die Messe Basel und - last but noch least - die Israelitische Gemeinde Basel warten seit Monaten auf konkrete Informationen und Bestätigung von Vorreservationen. Ferner sind sie unter anderem mit der Frage konfrontiert, wer für die hohen Sicherheitskosten und weitere Ausgaben aufkommt. Gemäss Informationen von tachles sollen die Sicherheitskosten je nach Ausgestaltung bis zu 10 Millionen Franken betragen. Der Regierungsrat hat bereits betont, dass er Unterstützung seitens des Kantons erwarte - allen Beteiligten sind aber die Hände gebunden, solange die Organisatoren sich in Schweigen hüllen.