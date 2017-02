Geheimes Gipfeltreffen in Aqaba vor einem Jahr

NAHOST-FRIEDENSPROZESS

20. Februar 2017

Netanyahu lehnte aus Rücksicht auf seine Koalition regionalen Friedensplan ab.

An einer Sitzung seiner Likud-Minister bestätigte Premier Netanyahu am Sonntag kurz vor seiner Abreise nach Singapur und Australien, dass etwa vor einem Jahr der damalige US-Aussenminister John Kerry in der jordanischen Stadt Aqaba den Plan für einen regionalen Frieden unterbreitet habe. An dem geheimen Gipfeltreffen waren neben Netanyahu und Kerry auch der jordanische König Abdullah II und der ägyptische Präsident Abdel Fatteh al-Sissi zugegen. Letzten Endes akzeptierte Netanyahu den von «Haaretz» am Sonntag in grosser Aufmachung publizierten Plan nicht, weil er, wie er sagte, Mühe bekunden würde, ihn von seiner (rechtslastigen) Regierungskoalition abgesegnet zu bekommen. Das bestätigt einmal mehr das unter anderem vom ehemaligen amerikanischen Aussenminister Henry Kissinger vor Jahren bereits formulierte geflügelte Wort, wonach in Israel die Aussenpolitik eine Funktion der Innen- und Parteipolitik sei. Der in Aqaba von Kerry präsentierte regionale Plan schloss unter anderem die Anerkennung Israels als jüdischen Staat ein, und sah die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern mit Unterstützung der arabischen Staaten vor. Die Reaktionen auf die Publikation in «Haaretz» und die anschliessende Bestätigung des Sachverhalts durch Netanyahu bewegen sich entlang der bekannten Partei- und ideologischen Linien. Oppositionschef Itzhak Herzog von der Zionistischen Union sagte etwa, die Geschichte werde definitiv «die Grösse der Gelegenheit ebenso wie die Grösse der verpassten Gelegenheit» beurteilen. Der Gipfel von Aqaba war der Auslöser der Gespräche zwischen Herzog und Netanyahu über die Bildung einer möglichen grossen Koalition, die zum Schluss im Sande verliefen, hauptsächlich weil der Premier es vorzog, anstatt Herzog Avigdor Lieberman in die Koalition aufzunehmen und zum Verteidigungsminister zu ernennen. Der Abgeordnete Bezalel Smotrich (Jüdisches Haus, Bildungsminister Naftali Bennett) meinte auf Twitter, die Enthüllungen des Gipfels von Aqaba würden die Wichtigkeit der Rolle seiner Partei in der Koalition illustrieren. «Wir werden fortfahren, die Sicherheit des Staates Israel und des Zionismus zu gewährleisten und verhindern, uns auf Abenteuer einzulassen», gelobte Smotrich. [JU]