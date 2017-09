Geheimdienst stoppt palästinensische Terrorzelle

«DIE GEISTER VON SILWAN»

25. September 2017

Israel-Araber standen knapp vor einem Feuerangriff auf Juden.

Nach Angaben des israelischen Inland-Geheimdienstes Shabak konnte in Ostjerusalem eine achtköpfige Terrorbande unschädlich gemacht werden, die laut israelischem Bericht unmittelbar vor der Durchführung eines Feueranschlags auf israelische Fahrzeuge und andere Ziele im ostjerusalemer Viertel von Silwan gestanden hatten. Das Besondere an der sich «Die Geister von Silwan» nennenden Zelle war, dass es sich bei den Mitgliedern ausnahmslos um israelische Bürger gehandelt hatte. Neben dem Shabak hatten sich an der Aufdeckung der Umtriebe auch die israelische Polizei und die Grenzpolizei beteiligt. Die Zellenmitglieder hatten in der Vergangenheit bereits verschiedene Anschläge mit Molotow-Cocktails, Feuerwerkkörper und Steinwerfereien gegen Sicherheitskräfte und deren Fahrzeuge verübt. Jetzt war der Kauf von Feuerwaffen geplant, mit denen jüdische Ziele in Silwan ins Visier hätten genommen werden sollen. Für den Shabak ist die Aufdeckung der Zelle der Beweis für eine Eskalation in der Terrortätigkeit im Anschluss an die gewalttätige Periode rund um den Jerusalemer Tempelberg. In den Monaten Juli und August konnten die israelischen Geheimdienste insgesamt rund 70 Terroranschläge vereiteln. [TA]