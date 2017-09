NAFTALI BENNETT

20. September 2017

Bildungsminister Naftali Bennett und Justizministerin Ayelet Shaked wollen mit einer «Gegenrevolution» ein Gegengewicht gegen die jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs kreieren.

Es kam, wie es angesichts der gesellschaftlich-politischen Polarisierung in Israel eigentlich zu erwarten war: Bildungsminister Naftali Bennett und Justizministerin Ayelet Shaked gaben die Lancierung einer «Gegenrevolution» bekannt, im Bestreben, ein Gegengewicht gegen die jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs zu kreieren. Im Vordergrund steht dabei die nur verschleiert formulierte Absicht des rechtsnationalen Lagers, die Macht der Richter wesentlich einzuschränken und zu kontrollieren. Das Fass hat für Bennett & Co. dabei sicher das Urteil der Oberrichter zum Überlaufen gebracht, die Militärdienstbefreiung für die im Vollberuf Thora studierenden Ultraorthodoxen aufzuheben. Die Minister Bennett und Shaked schlagen ein Grundgesetz vor, das einen Paragraphen enthält, welcher in der Praxis Urteile des Obersten Gerichts umgehen kann. Aus Kreisen des Rechtswesens kam postwendend die Replik: «Das ist ein Paragraph zur Umgehung der Demokratie.» Die Richter würden, so heisst es weiter, jeden Vorschlag bekämpfen, der ihre Autorität begrenzen würde. Die beiden führenden Minister der Partei Jüdisches Haus hingegen wollen die Parameter des Gleichgewichts zwischen den demokratischen und den jüdischen Grundsätzen des Staates Israel neu definieren. Dabei soll das Gleichgewicht mehr zugunsten der jüdischen Grundsätze verschoben werden. Die Frage des jüdischen Charakters des Staates Israel würde somit, so wenigstens sieht es Ministerin Shaked, von den Richtern nicht mehr auf ein Nebengleis abgeschoben werden können. Kurz vor Ende des jüdischen Jahres wird damit eine Kontroverse in Israel neu aufgekocht, die etwa gleich alt ist wie der Staat selber. JU