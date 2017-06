Gegen Ivanka

JENNY SLATE

Valerie Wendenburg , 23. Juni 2017

Die US-amerikanische Schauspielerin und Stand-up-Komikerin Jenny Slate hat sich jüngst in einem Interview mit «The Guardian» kritisch über Ivanka Trump geäussert und betont, dass sie der Ansicht sei, die Tochter des US-Präsidenten sei eine «fake-Feministin». Slate behauptete ferner, Ivanka Trump würde die Menschen verraten, wofür sie sich schämen sollte. «Ich schäme mich für sie», sagte die 35-Jährige. Slate sieht die USA aktuell in einer schwierigen politischen Lage. «Was gerade passiert ist furchtbar und abscheulich», sagte sie im Interview. Für sie sei es daher besonders wichtig, ihre Reichweite als bekannte Persönlichkeit für ihre Anliegen zu nutzen. So habe sie genug Follower auf Twitter, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass Donald Trump ein «Krimineller» sei und seines Amtes enthoben werden sollte. «Ich kann Leute erreichen, das ist wunderbar», so Slate, die 1982 in Massachusetts geboren wurde. Sie wurde während eines Auftritts an einem New Yorker Theater von einem Mitarbeiter von «Saturday Night Live» entdeckt und für die Show engagiert, in er sie von 2009 bis 2010 auftrat. Anschliessend folgten zahlreiche Auftritte in Fernsehsendungen und Filmen.