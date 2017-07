Gegen das Vergessen

Peter Härtling betitelte das erste Kapitel seines Romans «Felix Guttmann» «Erinnerungen an eine Figur, die es nicht sein wird» – eine Figur aus der Erinnerung seiner Jugend. Geboren 1933, war Härtling zu jung, um durch eine «Beteiligung» am Nationalsozialismus belastet zu sein, nicht aber, um durch die Erlebnisse und Erfahrungen in der Zeit des Heranwachsen im «Dritten Reich» und zur Zeit des Zweiten Weltkrieges be-lastet zu werden. In seinen «grossen»- Romanen «Niembsch» (über Nikolaus Lenau) und «Hölderlin» wandte er sich oft literarischen Figuren zu, die er weniger biografisch denn romanhaft nachzuempfinden und darzustellen verstand. Mit seinem Kurzroman «Felix Guttmann» setzte er sich auf ihm eigene Weise mit der Verfolgung und Entrechtung der Juden im «Dritten Reich» auseinander, zu einer Zeit, da dies in der deutschen Literatur noch nicht «Mode» geworden war. Was Karl Otten in den 1950er-Jahren mit seinen Anthologien in der Schoah umgekommener oder «vergessener» jüdischer Autoren begann, setzte Peter Härtling sowohl als Mitarbeiter und Redaktor der Zeitschrift «Der Monat» wie in verschiedenen «Positionen» als langjähriger Mitarbeiter des Verlages S. Fischer fort. In Beiträgen im «Monat» erinnerte er an vergessene, im Exil verstorbene Autoren wie Max Hermann-Neisse, Paul Kornfeld oder Jakob Haringer und edierte in der von ihm über Jahre betreuten Reihe «Im Fischernetz» ihre Werke. Auch ihm bleibt zu verdanken, dass Autorinnen und Autoren wie Hermann Grab («Der Stadtpark») Georg K. Glaser, («Geheimnis und Gewalt») oder Karl Jakob Hirsch («Kaiserwetter») heute nicht vergessen sind.