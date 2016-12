Gegen Antisemitismus und Islamophobie

NEW YORK

Rita Schwarzer, 23. Dezember 2016

Nach Donald Trumps Wahlsieg reisst die Welle rassistischer Angriffe nicht ab – jetzt spannen erstmals zwei führende Organisationen der jüdischen und muslimischen Gemeinschaft zusammen.



Yehuda Sarna, Rabbiner der New York University, erklärt, der Beirat wolle eruieren, in welchen Bereichen religiöse Diskriminierung stattfinde und wie man gemeinsam dagegen angehen könne.

Im Fahrstuhl einer Chicagoer Klinik mustert ein Mann eine Muslima mit Kopftuch und flucht: «Zum Glück ist Trump jetzt Präsident. Er wird eure terroristischen Ärsche alle ausschaffen!» In einer New Yorker Subway-Station stösst ein Mann eine Hijab tragende Angestellte der städtischen Verkehrsbetriebe die Treppe hinunter und schreit: «Du bist eine Terroristin und solltest gar nicht für die Stadt arbeiten dürfen!» In mindestens fünf US-Bundesstaaten erhalten islamische Gemeindezentren einen handgeschriebenen Drohbrief, der Donald Trump lobt und die Empfänger warnt: «Er wird mit den Muslimen dasselbe machen, was Hitler mit den Juden tat!» Beispiele aus amerikanischen Medienberichten und der Hotline des Southern Poverty Law Centers, SLPC.

Die Saat hetzerischer Wahlrhetorik

Schon im vergangenen Jahr wurde die muslimische Gemeinschaft wieder vermehrt Zielscheibe von Diskriminierung, Hass und Gewalt – so oft wie seit dem 11. September 2001 nicht mehr. Dies belegen nicht nur zwei wissenschaftliche Studien, sondern auch die kürzlich veröffentlichten Zahlen des FBI. Grund für den Anstieg war nebst dem Anschlag von San Bernardino vor allem die hetzerische Wahlrhetorik Donald Trumps. Nach dem Wahlsieg des Immobilienmoguls gab es jedoch eine markante Spitze rassistischer Vorkommnisse: In den ersten zehn Tagen nach der Wahlnacht verzeichnete das Southern Poverty Law Center annähernd 900 bekannt gewordene Zwischenfälle. Vergleichszahlen zu den Vorjahren gibt es laut Mark Potok nicht. Doch der führende Extremismus-Experte hält den Anstieg für ungewöhnlich hoch. Ähnliches habe es nur noch nach Barack Obamas erstem Wahlsieg vor acht Jahren gegeben, allerdings in geringerem Ausmass und gegen die schwarze Minderheit gerichtet. Damals meldeten US-Medien rund 200 verbale und tätliche Attacken – bei einer geschätzten Dunkelziffer von 75 Prozent.

Im Visier nicht mehr nur die Muslime

Seit Donald Trumps Wahlsieg entlädt sich die Wut der Rassisten und Extremisten nicht mehr nur über der muslimischen Minderheit. Auch Schwarze sind wieder vermehrt davon betroffen, Immigranten, die homosexuelle, bisexuelle und Transgender-Gemeinschaft und einmal mehr: die Juden. Landesweit 100 antisemitische Vorkommnisse registrierte das Southern Poverty Law Center in den ersten zehn Tagen nach dem 8. November. In New York, der grössten jüdischen Gemeinde ausserhalb Israels, vermeldete die Polizei einen massiven Anstieg rassistisch motivierter Delikte. Die Mehrheit der Opfer waren Juden oder jüdische Einrichtungen. «Falsche Religionen müssen verschwinden. Das gilt fürs Judentum», stand zum Beispiel in einem anonymen Pamphlet an den New Yorker Senator Brad Hoylman. Im Stadtteil Brooklyn besprayten Unbekannte einen Kinderspielplatz mit Swastiken und den Worten «Go Trump». Und in Albuquerque, New Mexico, riet ein Antisemit einer Frau, nachdem er von ihr wissen wollte, ob sie Jüdin sei: «Bereiten sie sich auf ihren nächsten Exodus vor!»

Wichtiges Signal in kritischer Zeit

Angesichts dieser Entwicklung wagen zwei führende Organisationen der muslimischen und jüdischen Minderheit jetzt erstmals den Schulterschluss: Das American Jewish Committee (AJC) und die Islamic Society of North America (ISNA) haben einen muslimisch-jüdischen Beirat formiert, der Antisemitismus und Islamophobie gemeinsam bekämpfen will. Bekannt gaben die beiden Verbände ihre Kooperation ausgerechnet an dem Tag, als Donald Trump Stephen Bennon zu seinem Chefstrategen ernannte, den ehemaligen Boss der rechtsextremen «Breitbart News». Das zeitliche Zusammentreffen der beiden Meldungen sei reiner Zufall, sagt Rabbiner Noam Marans, Direktor für interreligiöse Beziehungen des AJC in New York. Die Planung dieses muslimisch-jüdischen Gremiums habe schon vor Monaten begonnen – «aus der Erkenntnis, dass das Land nach dem 8. November Heilung benötigt», unabhängig vom Wahlausgang. «Dieser Beirat ist ein Mittel, die jüdisch-muslimische Gemeinschaft in einem wichtigen Moment der amerikanischen Geschichte zusammenzubringen, mit dem Ziel, gemeinsam für eine bessere Zukunft zu arbeiten: für Muslime, für Juden – für die ganze Bevölkerung.»

Die Kommission umfasst 31 namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Mit dabei zum Beispiel der ehemalige Staatssekretär Stewart Eizenstat, die Historikerin Deborah Lipstadt, oder Daisy Khan, eine der prominentesten Musliminnen der USA. Sie und ihr Mann wurden bereits vor sechs Jahren Zielscheibe islamfeindlicher Greuelpropaganda. Damals wollte das Ehepaar in der Nähe des Ground Zero ein islamisches Begegnungszentrum für interreligiöse Verständigung und Versöhnung errichten. «Ich freue mich, in dieser Kommission substanzielle Arbeit leisten zu können», sagt die US-Bürgerin mit indischen Wurzeln. Als erstes werde ihre Gruppe einen Katalog der vordringlichsten Themen erstellen. Im Focus, so Yehuda Sarna, Rabbiner der New York University, stünden inländische Probleme: Es gehe zum Beispiel darum herauszufinden, in welchen Bereichen religiöse Diskriminierung stattfinde und wie man gemeinsam dagegen angehen könne: «durch Lobby-Arbeit, Aufklärung oder durch andere Mittel, die den Menschen die Bedeutung einer pluralistischen Gesellschaft verständlicher machen».

Kritik von links und rechts

Kaum wurde das jüdisch-muslimische Bündnis publik, kam es auch schon unter Beschuss: David Horowitz’ Rechtsaussen-Plattform FrontPage polemisierte, AJC kooperiere mit einem Verband, der die Hamas unterstütze. Umgekehrt schimpften propalästinensische Gruppierungen in den sozialen Medien, ISNA mache mit einer Pro-Israel-Organisation gemeinsame Sache. «Wenn zwei als feindliche Lager wahrgenommene Gruppen etwas gemeinsam beschliessen, gibt es immer Leute, denen das nicht in ihr Denkschema passt», meint etwa Daisy Khan. «In diesem Beirat geht es nicht um Israel oder Palästina, sondern um eine Koalition, die ihre Interessen in den USA gegenseitig schützen kann.» Auch im AJC nimmt man die Schelte gelassen: «Kritik ist unvermeidlich, wenn man etwas Mutiges, Gerechtes und Vernünftiges wagt, wie jetzt AJC und ihr Partner ISNA», meint Marans. Man werde jetzt gemeinsam mit den Aufgaben in den USA beginnen und hoffe, diese Arbeit mit der Zeit auch auf kompliziertere Themen ausdehnen zu können. Dazu gehören die Aussenpolitik und der israelisch-palästinensiche Konflikt. «Aber zurzeit stehen die inländischen Probleme im Mittelpunkt.»

Rita Schwarzer ist Schweizer Journalistin. Sie arbeitete viele Jahre als Journalistin und Radiokorrespondentin in den USA.