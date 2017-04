Gedenkzeremonie für ermordete Frau artet aus

PARIS

13. April 2017

2000, vorwiegend jüdische Demonstranten gingen für Sarah Halimi auf die Strasse.

Zu Unruhen kam es in Paris während des Gedenkanlasses für die charedisch-orthodoxe Sarah Halimi, die von einem ihrer Nachbarn aus ihrer sich im dritten Stockwerk befindlichen Wohnung zu Tode gestossen worden war. Der Anlass, der friedlich begonnen hatte, artete aus, als einige Jugendliche, die laut einem Bericht von Radio Israel der Jüdischen Verteidigungsliga (JDL) angehörten, damit anfingen mit Halimis Nachbarn zu debattieren, mit Objekten um sich zu werfen und versuchten, in die Wohnungen von Nachbarn einzudringen. Spezialeinheiten der französischen Polizei wurden an die Szene beordert, um die Demonstranten zu zerstreuen. Diese verliessen die Stätte, nachdem sie gemäss dem Radiobericht die Nationalhymnen Frankreichs und Israels gesungen hatten und israelische Flaggen wehen liessen. – Sarah Halimi war am 3. April tot auf der Strasse vor ihrer Wohnung in dem unter starker Kriminalität leidenden 11. Arrondissement der französischen Hauptstadt aufgefunden worden. Ihr 27jähriger Nachbar, dem Vernehmen nach ein Muslim, ist später im Zusammenhang mit der Tat verhaftet worden. Dem Vernehmen nach soll er zu psychiatrischer Begutachtung geschickt worden sein. Verwandte der Frau sagten, das Opfer sei bereits von Familienangehörigen der Inhaftierten antisemitisch belästigt worden, und gemäss dem Bericht von Radio Israel soll sie vor ihrem Sturz aus dem Fenster geschlagen worden sein. Zunächst hat die französische Polizei davon abgesehen, dem Tod der Frau als Hassverbrechen zu klassifizieren. Der jüdische Abgeordnete Meir Habib bekräftigte aber am israelischen Radio, dass die Frau ermordet worden sei, weil sie Jüdin war und nicht weil ihr mutmasslicher Mörder geistig beschränkt sei. [TA]