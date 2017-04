Gedenktafel entfernt

AMSTERDAM

4. April 2017

Zwei Anwohner wollten nicht ständig an Holocaustopfer erinnert werden, liessen dann aber die Anklage fallen.

Arbeiter der Amsterdamer Stadtverwaltung haben nach der Beschwerde von Anwohnern eine Holocaust-Erinnerungstafel in Postkartengrösse vom Eingang zum ehemaligen Heim eines Holocaustopfers entfernt und anderswo angebracht. Die Tafel – ein Pflasterstein aus Messing mit dem Namen Joachim Elte, der 2014 auf dem Trottoir in der Nicolaas Maesstraat in der grössten niederländischen Stadt angebracht worden ist, wurde auf Wunsch zweier namentlich nicht genannter Einwohner «so weit weg als möglich von der Türe» an einer anderen Stelle angebracht. Die zwei Leute hatten ein formales Begehren für diesen Schritt eingereicht, nachdem der zuständige Beamte der Stadtverwaltung frühere Begehren in dieser Sache lange ignoriert hatte. Die Interpellanten gaben an, den Stein als «zu grosse Konfrontation» zu empfinden, da er sie ständig an die Deportation und Ermordung Eltes erinnern würde. Der Buchhalter war 1945 in einem Konzentrationslager gestorben. Die zwei Personen behaupteten auch, die Erinnerungstafel würde die Atmosphäre in ihrem eleganten Viertel und ihre Privatsphäre kompromittieren, weil sie Neugierige anlocken würde. – In Amsterdam gibt es rund 400 solcher Gedenk-Pflastersteine, die vor den früheren Wohnungen von Holocaustopfern angebracht worden sind. In 18 europäischen Staaten sind bis heute total über 50000 solcher Steine angebracht worden. – Rund 75 Prozent der 140000 Juden, die bei der Invasion der Deutschen 1940 in Holland lebten, wurden im Holocaust ermordet. Das ist die höchste Todesrate für ein westeuropäisches Land, das im Krieg von den Nazis besetzt war. – Als Folge der harschen Kritik, die gegen die Zwei laut geworden ist, liess das Paar zuguterletzt die Anklage gegen die Stadtverwaltung von Amsterdam am Wochenende aber fallen, wie die Beiden gegenüber der Zeitung «Volkskrant» am Sonntag erklärten. Sie seien, so sagten sie, schockiert gewesen angesichts der Art wie die Publizität, die die Sache ausgelöst habe, zu «Missverständnissen» geführt habe. Das Paar besteht aber immer noch auf seiner Anonymität. Wegen des Todes ihres Kindes sei der Pflasterstein vor ihrer Wohnungstür «zu emotional» für sie gewesen. Joachim Eltes Enkelsohn lebt übrigens auch in der Nicolaas Maesstraat. [TA]