Gedenkkonzert für Leonard Cohen

MONTREAL

20. September 2017

Benefizkonzert zur ersten Wiederkehr des Todestages.

Die Familie des Sängers und Komponisten Leonard Cohen hat verkündet, dass sie am 6. November aus Anlass der ersten Wiederkehr des Todestages des bekannten Sängers und Komponisten ein Benefizkonzert veranstalten wird. Das Konzert wird unter dem Titel «Tower of Song: A Memorial Tribute to Leonard Cohen» im kanadischen Montreal, der Heimatstadt Cohens stattfinden. Die Einkünfte werden dem Canada Council zugute kommen, der Vergabungen für kanadische Kunstprojekte macht und Cohen in den frühen Tagen seiner Karriere geholfen hat. Zu den Künstlern, die zugesagt haben, an dem Abend aufzutreten, gehören Elvis Costello, Lana del Rey, Philip Glass, Wesley Schultz und Jeremiah Fraites von The Lumineers, Feist, Sting, Patrick Watson und Damien Rice. Schauspieler werden auch aus Cohens Poesie vorlesen. Der Andrang von Einzelpersonen und Gruppen, an dem Benefizkonzert teilzunehmen, war aussergewöhnlich stark, wie Adam Cohen, der Sohn des Sängers nicht ohne Stolz verkündete. Sein Vater wollte, wie Adam eklärte, in Montreal in einer kleinen Gedenkzeremonie begraben werden. Doch er erteilte seinem Sohn die Erlaubnis, einen grossen öffentlichen Anlass nach seinem Tod zu organisieren. Bedingung war allerdings, dass dieser in Montreal stattfände. Der Anlass im November wird für eine TV-Sondersendung gefilmt werden. [TA]